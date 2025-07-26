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Не дайте луку перезреть: как за 10 секунд определить идеальный момент для сбора урожая

Не дайте луку перезреть: как за 10 секунд определить идеальный момент для сбора урожая

00:34, 26 июл 2025

В конце июля дачники начинают активно собирать урожай лука. Агроном из Башкирии Эльвира Абдуллина поделилась секретом, как точно определить готовность овоща к уборке.

Эксперт подчеркнула, что лучшее время для сбора лука — конец июля и начало августа. Большинство огородников смотрят на пожелтевшую и поникшую ботву, но этот способ часто подводит.

Зеленые перья могут полечь не только когда луковицы созрели, но и после дождей, сильного ветра или когда случайно повредили растения при прополке. Так что ориентироваться только на ботву — ошибка.

Самый надежный способ проверить зрелость — посмотреть на шейку луковицы, там, где перо крепится к корнеплоду. У спелого лука эта область становится мягкой и немного подсохшей. Значит, луковица перестала получать питание от зеленой части.

Когда перья упали, а шейка все еще жесткая и сочная — рано копать. Лук еще растет. Лучше подождать — так головки станут крупнее и будут дольше лежать.

От правильного выбора времени уборки зависит, насколько хорошим получится урожай и как долго он пролежит до весны. Абдуллина советует не торопиться и внимательно осматривать каждое растение перед выкапыванием.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: лук советы
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