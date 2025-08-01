3 главные причины, почему ваши огурцы желтеют и сбрасывают завязи (и как это исправить за 4 дня)

10:11, 01 авг 2025

Если у огурцов желтеют листья и опадают завязи, скорее всего, растения страдают от жары и нехватки питания. Проблема решается правильной подкормкой и уходом. Вот что советует агроном Эльвира Абдуллина.

Почему огурцы болеют?

Основная причина — стресс. Когда температура воздуха поднимается выше +29°C, огурцы перегреваются, а при похолодании ниже +15°C их рост замедляется. В жаркую погоду растениям особенно не хватает влаги и калия, который отвечает за формирование плодов и иммунитет.

Что делать: пошаговый план

Вам понадобится простое удобрение — монофосфат калия.

Экстренная помощь. Для быстрого эффекта разведите столовую ложку удобрения в трех литрах теплой воды и опрыскайте листья. Через листву питательные вещества усваиваются быстрее всего.

Корневая подкормка. Через 3–4 дня после опрыскивания приготовьте раствор для полива: одна столовая ложка монофосфата калия на десять литров воды. Полейте растения под корень. Повторяйте процедуру каждые четыре дня, пока состояние огурцов не улучшится.

Как еще помочь растениям

Подкормка сработает лучше, если соблюдать еще несколько правил:

Поливайте правильно. Огурцам нужно 6–10 литров теплой, отстоявшейся воды на квадратный метр каждые 2–3 дня.

Защищайте от перепадов температур. В пик жары создавайте тень с помощью укрывного материала, а прохладными ночами накрывайте грядки пленкой, чтобы сохранить тепло.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube