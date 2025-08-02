Банановый лайфхак: как получить 10 кг томатов с куста за 3 дня этим августом

12:43, 02 авг 2025

Если ваши помидоры в августе не спешат краснеть, воспользуйтесь советом агронома Эльвиры Абдуллиной. Ускорить созревание поможет обычная банановая кожура — она выделяет газ этилен, который естественным образом стимулирует дозревание плодов.

Как это работает?

Есть два простых способа:

Для теплицы и открытого грунта. Разложите свежую банановую кожуру прямо под кустами томатов или в теплице. Этилен будет постепенно выделяться и ускорять процесс созревания. Для быстрого результата. Поместите кожуру в полиэтиленовый пакет, наденьте его на кисть с зелеными помидорами и завяжите. Оставьте на трое суток, а затем снимите. Вы заметите, что плоды начали активно менять цвет.

Что еще поможет урожаю?

Чтобы помидоры созрели быстрее и были вкусными, не забывайте о правильном уходе: Подкармливайте калием. Этот элемент напрямую влияет на скорость созревания. Защищайте от холода. Ночные заморозки могут погубить урожай, поэтому укрывайте растения на ночь. Правильно поливайте. Земля должна быть влажной, но не превращайтесь в болото — избыток воды вредит корням.

Эти простые действия помогут вам уже в ближайшее время собрать спелый и качественный урожай томатов.

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Автор: Семен Подгорный