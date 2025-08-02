Банановый лайфхак: как получить 10 кг томатов с куста за 3 дня этим августом
12:43, 02 авг 2025
Если ваши помидоры в августе не спешат краснеть, воспользуйтесь советом агронома Эльвиры Абдуллиной. Ускорить созревание поможет обычная банановая кожура — она выделяет газ этилен, который естественным образом стимулирует дозревание плодов.
Как это работает?
Есть два простых способа:
- Для теплицы и открытого грунта. Разложите свежую банановую кожуру прямо под кустами томатов или в теплице. Этилен будет постепенно выделяться и ускорять процесс созревания.
- Для быстрого результата. Поместите кожуру в полиэтиленовый пакет, наденьте его на кисть с зелеными помидорами и завяжите. Оставьте на трое суток, а затем снимите. Вы заметите, что плоды начали активно менять цвет.
Что еще поможет урожаю?
- Чтобы помидоры созрели быстрее и были вкусными, не забывайте о правильном уходе:
- Подкармливайте калием. Этот элемент напрямую влияет на скорость созревания.
- Защищайте от холода. Ночные заморозки могут погубить урожай, поэтому укрывайте растения на ночь.
- Правильно поливайте. Земля должна быть влажной, но не превращайтесь в болото — избыток воды вредит корням.
Эти простые действия помогут вам уже в ближайшее время собрать спелый и качественный урожай томатов.
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Автор: Семен Подгорный
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