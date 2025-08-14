Все новости Уфы и Башкортостана
Огурцы-чемпионы: самые живучие сорта по итогу 2025 года — агроном обалдел

09:03, 14 авг 2025

Специалист Денис Терентьев определил наиболее устойчивые сорта огурцов, которые показали отличные результаты в текущем сельскохозяйственном сезоне. По его мнению, несколько гибридов продемонстрировали исключительную живучесть и продуктивность.

Культура, родом из тропических широт, успешно прижилась в российских условиях, распространившись от юга страны до Сибири. Современные селекционные достижения позволили получить разновидности, способные плодоносить в открытом грунте без дополнительных укрытий.

Лидером рейтинга стал голландский гибрид "Барвина F1", созданный в 2008 году. Самоопыляющийся сорт демонстрирует продуктивность до 25 килограммов с квадратного метра. Растение обладает иммунитетом к мучнистой росе, оливковой пятнистости и вирусным инфекциям. Плоды длиной 8-11 сантиметров созревают через 38 дней после появления всходов.

Российская селекция представлена гибридом "Паратунка F1", выведенным в 2006 году. Сорт отличается морозоустойчивостью и сопротивляемостью к бактериальным заболеваниям. Цилиндрические плоды с бугорчатой поверхностью обладают сладковатым вкусом без горечи.

Голландский "Маша F1" относится к ультраскороспелым корнишонным типам. Созревание происходит за 36-40 суток, урожайность достигает 15 килограммов с квадратного метра. Компактные зеленцы длиной 6-9 сантиметров идеально подходят для маринования.

"Апрельский F1" выделяется холодостойкостью, позволяющей проводить посадку в ранние сроки. Самоопыляющийся гибрид формирует крупные плоды до 22 сантиметров.

Завершает список "Кураж F1" с рекордной урожайностью — до 18 килограммов с растения при соблюдении агротехники. Сорт плодоносит до наступления заморозков.

Автор: Семен Подгорный
Теги: огурцы
