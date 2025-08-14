Все новости Уфы и Башкортостана
После картофеля сею только три сидерата — эффект лучше, чем от вагона навоза: почва станет плодородной и рыхлой

После картофеля сею только три сидерата — эффект лучше, чем от вагона навоза: почва станет плодородной и рыхлой

09:07, 14 авг 2025

После уборки картофеля огородники сталкиваются с проблемой истощенной почвы. Эксперты канала «Идеальный огород» поделились эффективным способом восстановления грунта без больших затрат.

Традиционные методы восстановления плодородия — навоз и компост — требуют значительных финансовых вложений и времени. При этом результат не всегда оправдывает ожидания дачников.

Специалисты рекомендуют использовать комбинацию из трех сидеральных культур: белой горчицы, масличной редьки и фацелии. Посев необходимо провести в течение трех недель после сбора урожая.

Оптимальные пропорции семян на сотку составляют: горчица — 150 граммов, масличная редька — 120 граммов, фацелия — 100 граммов. Семена равномерно рассыпают по участку и заделывают граблями на глубину один-два сантиметра.

Глубокая заделка семян может привести к их невсхожести. В засушливую погоду грядки поливают первые три дня после посева.

При соблюдении технологии весной дополнительные удобрения не потребуются. Грунт приобретет рыхлую структуру, высокое плодородие и хорошую воздухопроницаемость.

