За ночь в августе огурцов вырастет больше, чем в июле: рецепт «рабочего» настоя из 2-х ингредиентов

14 авг 2025

В августе большинство огородников считает сезон огурцов завершенным и прекращает их подкармливать. Автор популярного Дзен-канала «На даче у деда Егора» рассказал о распространенной ошибке дачников и поделился секретным рецептом для продления урожайности.

Эксперт утверждает, что существует специальный настой, способный значительно продлить период созревания овощей. По его словам, в августе за одну ночь можно собрать больше огурцов, чем за весь июнь.

Ключевую роль в развитии плодов играют ночные часы, когда происходит активное накопление влаги. Огурец буквально увеличивается в размерах за несколько часов темного времени суток.

Для успешного роста необходимы здоровая листва, хорошая аэрация корневой системы и качественное питание растений.

Огородник рекомендует вечерний полив специальным составом. Рецепт простой: в десяти литрах подогретой воды растворить чайную ложку натурального меда и стакан просеянной древесной золы. Смесь тщательно размешать, настоять полчаса, отфильтровать и использовать для орошения грядок.

Автор: Семен Подгорный