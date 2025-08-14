Засеиваем землю в августе именно этим сидератом — почва на следующий сезон будет без сорняков и 100% плодородной

22:48, 14 авг 2025

Собрали урожай? Не оставляйте грядки пустыми до весны. Засейте их клевером — это простое растение поможет восстановить плодородие почвы и защитит её от сорняков и эрозии. Рассказываем, как это сделать правильно.

Почему клевер — это полезно для вашего огорода

Клевер, как и другие сидераты, — это живое удобрение. Он работает на вас, пока вы отдыхаете.

Насыщает азотом . Клевер относится к бобовым и накапливает в корнях и зелёной массе азот — ключевой элемент для роста большинства огородных культур.

. Клевер относится к бобовым и накапливает в корнях и зелёной массе азот — ключевой элемент для роста большинства огородных культур. Рыхлит почву . Его мощная корневая система проникает глубоко в грунт, делая его более рыхлым и воздухопроницаемым. Это помогает будущим растениям легче развиваться.

. Его мощная корневая система проникает глубоко в грунт, делая его более рыхлым и воздухопроницаемым. Это помогает будущим растениям легче развиваться. Защищает от сорняков и эрозии. Густой ковёр из клевера не даёт пробиться сорнякам, а его корни удерживают почву, защищая от вымывания дождями и выдувания ветром.

Как посеять и использовать клевер

Для августовского посева достаточно 2 граммов семян на квадратный метр. Клевер любит умеренно влажную, некислую почву. На сильнокислых или засоленных участках он будет расти плохо.

Главное правило — скосить клевер до того, как он начнёт цвести. Именно в этот момент концентрация азота и полезных веществ в нём максимальна. Скошенную зелень оставьте прямо на грядке — зимой она защитит почву от промерзания, а к весне перепреет, превратившись в ценное удобрение.

Весной, примерно через три недели после перекопки грядки с сидератом, можно высаживать основные культуры: картофель, томаты, огурцы или капусту. Они получат отличный старт на здоровой и плодородной земле.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen