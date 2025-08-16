Все новости Уфы и Башкортостана
Беру 1 продукт с кухни — слизни в полном составе уползают с участка — урожай спасен

11:10, 16 авг 2025

Огородники столкнулись с нашествием слизней, которые массово портят урожай на дачных участках. Моллюски прогрызают дыры в листьях растений, что может полностью уничтожить посадки.

Автор канала "Дачные истории" предложил эффективный способ борьбы с вредителями без применения химических препаратов. По его словам, опытные дачники протестировали множество средств и выявили продукт, который отпугивает слизней, не причиняя вреда растениям.

Речь идет о жидком дыме — пищевом продукте, доступном в любом магазине. Средство необходимо развести водой в равных пропорциях и обработать пораженные культуры методом опрыскивания.

Процедуру рекомендуется проводить в вечернее время, когда моллюски готовятся покинуть свои укрытия для ночной активности. После контакта с обработанными листьями слизни перестают воспринимать их как пищу и покидают территорию участка.

Преимущество метода заключается в безопасности для человека и растений, поскольку жидкий дым является съедобной добавкой.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: советы слизни
