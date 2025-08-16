Перепады температур в августе — больше не проблема: кормлю огурцы защитным эликсиром — урожайность продлится вечность

11:31, 16 авг 2025

Ваши огурцы увядают из-за августовских перепадов температуры? Ночные заморозки и дневная жара сокращают плодоношение и губят урожай.

Эксперт канала «О Фазенде» предложил простое решение — подкормку из обычных сорняков. Она безопаснее химии и готовится из того, что растет на участке.

Что понадобится:

20-литровая бочка с водой

1 кг измельченного одуванчика

3 кг крапивы

700 г подорожника или лебеды

Чем мельче нарубите травы, тем быстрее начнется брожение.

Как приготовить:

Засыпьте сорняки в воду, перемешайте и закройте крышкой. Настаивайте неделю. Готовый концентрат процедите и разбавьте водой 1:3.

Как использовать:

Поливайте только под корень вечером. На одно растение — литр разведенного раствора.

Результат увидите через неделю: огурцы восстановят силы и продлят плодоношение до сентября.

Такая подкормка стоит копейки, не вредит почве и помогает утилизировать сорняки с пользой.

Автор: Семен Подгорный