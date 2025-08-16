Перепады температур в августе — больше не проблема: кормлю огурцы защитным эликсиром — урожайность продлится вечность
Ваши огурцы увядают из-за августовских перепадов температуры? Ночные заморозки и дневная жара сокращают плодоношение и губят урожай.
Эксперт канала «О Фазенде» предложил простое решение — подкормку из обычных сорняков. Она безопаснее химии и готовится из того, что растет на участке.
Что понадобится:
- 20-литровая бочка с водой
- 1 кг измельченного одуванчика
- 3 кг крапивы
- 700 г подорожника или лебеды
Чем мельче нарубите травы, тем быстрее начнется брожение.
Как приготовить:
Засыпьте сорняки в воду, перемешайте и закройте крышкой. Настаивайте неделю. Готовый концентрат процедите и разбавьте водой 1:3.
Как использовать:
Поливайте только под корень вечером. На одно растение — литр разведенного раствора.
Результат увидите через неделю: огурцы восстановят силы и продлят плодоношение до сентября.
Такая подкормка стоит копейки, не вредит почве и помогает утилизировать сорняки с пользой.
