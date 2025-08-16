Что делать с виноградом в августе: простые советы для хорошего урожая
11:37, 16 авг 2025
В августе виноград созревает и готовится к зиме. Правильный уход сейчас определит качество урожая и выживание лозы зимой.
Защита от болезней
В жару грибковые инфекции встречаются реже, но риск остается. Особенно если пойдет дождь.
Для профилактики смешайте:
- Фунгициды Квадрис и Скор
- Монофосфат калия (защищает и питает)
- Прилипатель
После обработки ягоды можно есть через 25 дней.
Если виноград уже созревает, используйте щадящие средства — раствор монофосфата калия или Тиовит Джет. Ягоды можно срывать через сутки.
Обрезка в августе
Удалите:
- Верхушки побегов (не успеют одревеснеть к морозам)
- Длинные боковые ветки
- Старую листву внизу куста
- Мелкие грозди на пасынках (кроме ранних сортов с гроздями с июня)
Больше света — слаще ягоды
Срежьте лишние листья вокруг гроздей. Солнце повысит сахаристость, уберет кислоту и улучшит цвет. Это важно в регионах с коротким летом.
Чем подкормить
Используйте удобрения с калием и фосфором без азота. Или разведите монофосфат калия в воде. Подкармливайте только здоровые зеленые листья — желтые не усвоят питание.
Полив
В августе обычно не нужен. Лишняя влага портит созревание. Поливайте только молодые саженцы, если сильно увяли.
Эти простые действия помогут получить качественный урожай и подготовить виноград к зимовке, считает автор Дзен-канала «ВИНОГРАД ЦЕНТР».
