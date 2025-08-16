Все новости Уфы и Башкортостана
Что делать с виноградом в августе: простые советы для хорошего урожая

11:37, 16 авг 2025

В августе виноград созревает и готовится к зиме. Правильный уход сейчас определит качество урожая и выживание лозы зимой.

Защита от болезней

В жару грибковые инфекции встречаются реже, но риск остается. Особенно если пойдет дождь.

Для профилактики смешайте:

  1. Фунгициды Квадрис и Скор
  2. Монофосфат калия (защищает и питает)
  3. Прилипатель

После обработки ягоды можно есть через 25 дней.

Если виноград уже созревает, используйте щадящие средства — раствор монофосфата калия или Тиовит Джет. Ягоды можно срывать через сутки.

Обрезка в августе

Удалите:

  1. Верхушки побегов (не успеют одревеснеть к морозам)
  2. Длинные боковые ветки
  3. Старую листву внизу куста
  4. Мелкие грозди на пасынках (кроме ранних сортов с гроздями с июня)

Больше света — слаще ягоды

Срежьте лишние листья вокруг гроздей. Солнце повысит сахаристость, уберет кислоту и улучшит цвет. Это важно в регионах с коротким летом.

Чем подкормить

Используйте удобрения с калием и фосфором без азота. Или разведите монофосфат калия в воде. Подкармливайте только здоровые зеленые листья — желтые не усвоят питание.

Полив

В августе обычно не нужен. Лишняя влага портит созревание. Поливайте только молодые саженцы, если сильно увяли.

Эти простые действия помогут получить качественный урожай и подготовить виноград к зимовке, считает автор Дзен-канала «ВИНОГРАД ЦЕНТР».

Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
Теги: советы виноград
