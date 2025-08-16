Назван лучший день для посадки озимого чеснока — крестьяне в это верили

12:36, 16 авг 2025

В этом году православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы выпадает на 14 октября, вторник. Садоводы вспоминают старинный обычай высаживать озимый чеснок именно в этот день, следуя вековой народной мудрости.

Согласно традициям предков, крестьяне были убеждены в особой силе этой даты для огородных работ. Старинная поговорка утверждала: «До обеда — осень, после обеда — зима», поэтому земледельцы стремились закончить посевную именно к Покрову, обеспечивая растениям надежную защиту.

Поскольку праздник в 2025-м припадает на рабочий день, многие дачники планируют перенести работы на выходные — воскресенье, 12 октября, станет отличной альтернативой.

Народные поверья утверждают: чеснок, высаженный в Покров, вырастает особенно крупным, ароматным и долго сохраняется. Опытные огородники подтверждают эффективность такого подхода, хотя научное объяснение феномена пока отсутствует.

86-летняя дачница Роза Николаевна делится опытом: «Высаживаю чеснок на Покров всю жизнь — урожай никогда не подводил. Жаль, что молодежь забывает эти знания».

Специалисты рекомендуют попробовать древний метод — даже при неожиданном результате вреда не будет, а положительный эффект может приятно удивить.

Праздник Покрова традиционно сопровождался семейными застольями и особыми ритуалами. Хозяйки готовили угощения для гостей, веря, что гостеприимство привлекает в дом благополучие.

Существовал обычай угощать Домового — покровителя семьи. В углу выставляли миску с лакомствами, задабривая домашнего духа для получения его покровительства.

Другая примета советовала топить печь ветками плодовых деревьев — считалось, что их особая энергетика обеспечит теплом на всю зиму.

