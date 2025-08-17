Если высохла ботва — картошку копать запрещено — рискуете потерять весь урожай

22:14, 17 авг 2025

Если ботва картофеля резко почернела, не торопитесь выкапывать клубни. Скорее всего, растения поражены фитофторозом — грибком, который может уничтожить весь урожай уже на хранении. Вот что советует делать автор блога «Огород с Вероникой», чтобы спасти картофель.

1. Срежьте и сожгите ботву. Сразу удалите всю почерневшую надземную часть растений. Сожгите ее подальше от грядок. В компост такие остатки класть категорически нельзя — споры грибка заразят всю органику и в будущем погубят другие посадки.

2. Обработайте почву и подождите. После уборки ботвы обработайте землю фунгицидом, чтобы уничтожить патогены. Выкапывать картофель можно только через две недели после обработки. Этот срок нужен, чтобы инфекция, если она успела перейти на клубни, успела проявить себя.

3. Тщательно переберите урожай. При сборе внимательно осмотрите каждую картофелину. Все клубни с темными пятнами сразу выбрасывайте. Если оставить зараженный картофель, он сгниет за неделю и испортит здоровые клубни, которые лежат рядом.

Автор: Семен Подгорный