Как спасти виноград от ос за 5 минут с помощью йода — хитрость от опытных садоводов

22:14, 23 авг 2025

Чтобы защитить созревающий виноград от ос, приготовьте простой спрей из трех компонентов. Он отпугнет насекомых, но не навредит ни вам, ни будущему урожаю. Таким советом поделились эксперты канала «Твоя дача».

Проблема известна: как только ягоды набирают сахар, осы тут как тут. Они прокалывают кожицу, из-за чего виноград быстро гниет и становится непригодным для хранения.

Что понадобится для раствора:

  1. Вода — 10 литров;
  2. Борная кислота — 20–30 граммов;
  3. Обычный йод — 10 капель.

Тщательно размешайте борную кислоту и йод в воде до полного растворения.

Опрыскивайте виноградные лозы вечером, когда нет ветра и дождя. Защиты хватает на семь дней. Если осы вернутся, обработку можно повторить.

Главное преимущество этого способа — безопасность. В отличие от сильных инсектицидов, такой раствор не накапливается в ягодах и не вредит растению. Вы сохраните урожай, который можно будет без опаски есть и отправлять на хранение.

Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
