«Оживили» огурцы за 5 дней: полили этим аптечным средством и собрали второй урожай

10:30, 28 авг 2025

В конце августа огуречные грядки часто желтеют, а растения перестают давать новые плоды. Это не повод прощаться с урожаем. Агроном Денис Терентьев объясняет, как с помощью простого аптечного средства заставить огурцы плодоносить до середины сентября.

Почему огурцы перестают расти в конце лета

К концу сезона растениям не хватает питания, в первую очередь — азота. Листья начинают желтеть снизу, новые побеги не растут, а завязи не образуются. Ночи становятся холоднее, и обычные удобрения, вроде настоя навоза или травы, уже не работают: почвенным бактериям для их переработки нужно тепло.

Растениям нужна срочная помощь в виде азота, который они смогут усвоить быстро и без лишних усилий.

Простое решение — нашатырный спирт

Обычный 10% нашатырный спирт из аптеки — это источник азота в легкодоступной форме. Растение получает его сразу, как только вы поливаете грядку. Это помогает быстро восстановить силы и запустить рост заново.

Как приготовить и использовать подкормку

Вам понадобится:

  • Вода — 10 литров. Возьмите отстоянную, комнатной температуры. Холодная вода из-под крана — стресс для корней.
  • Нашатырный спирт (10% раствор) — 2–3 столовые ложки. Если листья сильно пожелтели, берите три ложки. Для профилактики достаточно двух.

Что делать:

  1. Тщательно размешайте нашатырный спирт в воде.
  2. Снимите с лейки насадку-распылитель.
  3. Поливайте строго под корень, стараясь не попадать на листья и стебли. На один куст нужно от 0,5 до 1 литра раствора, в зависимости от его размера.

Когда ждать результата и что делать дальше

Уже через 5 дней вы заметите эффект: листья снова станут темно-зелеными, появятся новые побеги и цветочные завязи.

Чтобы закрепить результат, подкормку можно повторять каждые 7–10 дней. Так вы сможете собирать свежие огурцы до середины сентября. Главное условие — ночная температура не должна опускаться ниже +10 °C.

Перепады температур в августе — больше не проблема: кормлю огурцы защитным эликсиром — урожайность продлится вечность

