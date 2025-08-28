«Оживили» огурцы за 5 дней: полили этим аптечным средством и собрали второй урожай
10:30, 28 авг 2025
В конце августа огуречные грядки часто желтеют, а растения перестают давать новые плоды. Это не повод прощаться с урожаем. Агроном Денис Терентьев объясняет, как с помощью простого аптечного средства заставить огурцы плодоносить до середины сентября.
Почему огурцы перестают расти в конце лета
К концу сезона растениям не хватает питания, в первую очередь — азота. Листья начинают желтеть снизу, новые побеги не растут, а завязи не образуются. Ночи становятся холоднее, и обычные удобрения, вроде настоя навоза или травы, уже не работают: почвенным бактериям для их переработки нужно тепло.
Растениям нужна срочная помощь в виде азота, который они смогут усвоить быстро и без лишних усилий.
Простое решение — нашатырный спирт
Обычный 10% нашатырный спирт из аптеки — это источник азота в легкодоступной форме. Растение получает его сразу, как только вы поливаете грядку. Это помогает быстро восстановить силы и запустить рост заново.
Как приготовить и использовать подкормку
Вам понадобится:
- Вода — 10 литров. Возьмите отстоянную, комнатной температуры. Холодная вода из-под крана — стресс для корней.
- Нашатырный спирт (10% раствор) — 2–3 столовые ложки. Если листья сильно пожелтели, берите три ложки. Для профилактики достаточно двух.
Что делать:
- Тщательно размешайте нашатырный спирт в воде.
- Снимите с лейки насадку-распылитель.
- Поливайте строго под корень, стараясь не попадать на листья и стебли. На один куст нужно от 0,5 до 1 литра раствора, в зависимости от его размера.
Когда ждать результата и что делать дальше
Уже через 5 дней вы заметите эффект: листья снова станут темно-зелеными, появятся новые побеги и цветочные завязи.
Чтобы закрепить результат, подкормку можно повторять каждые 7–10 дней. Так вы сможете собирать свежие огурцы до середины сентября. Главное условие — ночная температура не должна опускаться ниже +10 °C.
