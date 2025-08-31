Все новости Уфы и Башкортостана
2 грамма этого порошка увеличат урожай чеснока в 3 раза: рецепт от практикующего агронома

21:37, 31 авг 2025

Чтобы чеснок, посаженный под зиму, вырос здоровым и дал богатый урожай, перед посадкой обработайте зубчики. Агроном Эльвира Абдуллина объясняет, что этот простой шаг напрямую влияет на здоровье растений и качество урожая.

Для обработки эксперт советует использовать раствор марганцовки (перманганата калия). Это мощный и доступный антисептик, который решает две задачи:

  • Защищает от болезней. Раствор уничтожает грибковые инфекции и вредные микроорганизмы на поверхности зубчиков.
  • Питает растение. Марганцовка обогащает посадочный материал калием — важным элементом для роста луковичных культур.

Простая инструкция по обработке

  1. Приготовьте раствор. Возьмите 2 грамма марганцовки на 1 литр воды и тщательно размешайте до полного растворения кристаллов.
  2. Замочите чеснок. Здоровые и целые зубчики держите в растворе 1–2 часа. Если есть повреждения — оставьте их на 5–6 часов или на всю ночь.
  3. Просушите. Перед тем как высаживать чеснок в грунт, он должен полностью высохнуть.

Назван лучший день для посадки озимого чеснока — крестьяне в это верили

Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
