2 грамма этого порошка увеличат урожай чеснока в 3 раза: рецепт от практикующего агронома
21:37, 31 авг 2025
Чтобы чеснок, посаженный под зиму, вырос здоровым и дал богатый урожай, перед посадкой обработайте зубчики. Агроном Эльвира Абдуллина объясняет, что этот простой шаг напрямую влияет на здоровье растений и качество урожая.
Для обработки эксперт советует использовать раствор марганцовки (перманганата калия). Это мощный и доступный антисептик, который решает две задачи:
- Защищает от болезней. Раствор уничтожает грибковые инфекции и вредные микроорганизмы на поверхности зубчиков.
- Питает растение. Марганцовка обогащает посадочный материал калием — важным элементом для роста луковичных культур.
Простая инструкция по обработке
- Приготовьте раствор. Возьмите 2 грамма марганцовки на 1 литр воды и тщательно размешайте до полного растворения кристаллов.
- Замочите чеснок. Здоровые и целые зубчики держите в растворе 1–2 часа. Если есть повреждения — оставьте их на 5–6 часов или на всю ночь.
- Просушите. Перед тем как высаживать чеснок в грунт, он должен полностью высохнуть.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
