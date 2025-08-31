Забудьте про гнилую морковь и свеклу: 5-минутный лайфхак с пакетом спасет урожай до весны

21:42, 31 авг 2025

Морковь и свекла часто портятся уже через два-три месяца хранения: они вянут, начинают гнить или прорастают. Чтобы этого избежать и сохранить урожай сочным до самой весны, используйте простой метод подготовки и хранения.

Пошаговая инструкция:

Отсортируйте урожай . Для длительного хранения подходят только целые, ровные и достаточно крупные корнеплоды. Поврежденные, мелкие или кривые лучше сразу использовать для заготовок.

. Для длительного хранения подходят только целые, ровные и достаточно крупные корнеплоды. Поврежденные, мелкие или кривые лучше сразу использовать для заготовок. Подготовьте овощи . Тщательно вымойте отобранные корнеплоды. Полностью срежьте ботву, чтобы она не прорастала. После этого хорошо просушите овощи на бумажных полотенцах.

. Тщательно вымойте отобранные корнеплоды. Полностью срежьте ботву, чтобы она не прорастала. После этого хорошо просушите овощи на бумажных полотенцах. Упакуйте . Разложите полностью сухие овощи по полиэтиленовым пакетам. Чтобы обеспечить вентиляцию и предотвратить гниение, сделайте в каждом пакете несколько небольших проколов иглой или зубочисткой.

. Разложите полностью сухие овощи по полиэтиленовым пакетам. Чтобы обеспечить вентиляцию и предотвратить гниение, сделайте в каждом пакете несколько небольших проколов иглой или зубочисткой. Уберите на хранение. Пакеты с овощами сложите в ящики и поставьте в прохладное, сухое место — например, в подвал или сарай.

Этот способ поможет защитить урожай от порчи. Ваши морковь и свекла останутся твердыми, сочными и свежими до самой весны.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный