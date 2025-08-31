Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

Забудьте про гнилую морковь и свеклу: 5-минутный лайфхак с пакетом спасет урожай до весны

Забудьте про гнилую морковь и свеклу: 5-минутный лайфхак с пакетом спасет урожай до весны

21:42, 31 авг 2025

Морковь и свекла часто портятся уже через два-три месяца хранения: они вянут, начинают гнить или прорастают. Чтобы этого избежать и сохранить урожай сочным до самой весны, используйте простой метод подготовки и хранения.

Пошаговая инструкция:

  • Отсортируйте урожай. Для длительного хранения подходят только целые, ровные и достаточно крупные корнеплоды. Поврежденные, мелкие или кривые лучше сразу использовать для заготовок.
  • Подготовьте овощи. Тщательно вымойте отобранные корнеплоды. Полностью срежьте ботву, чтобы она не прорастала. После этого хорошо просушите овощи на бумажных полотенцах.
  • Упакуйте. Разложите полностью сухие овощи по полиэтиленовым пакетам. Чтобы обеспечить вентиляцию и предотвратить гниение, сделайте в каждом пакете несколько небольших проколов иглой или зубочисткой.
  • Уберите на хранение. Пакеты с овощами сложите в ящики и поставьте в прохладное, сухое место — например, в подвал или сарай.

Этот способ поможет защитить урожай от порчи. Ваши морковь и свекла останутся твердыми, сочными и свежими до самой весны.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

2 грамма этого порошка увеличат урожай чеснока в 3 раза: рецепт от практикующего агронома

Читайте также:

2 грамма этого порошка увеличат урожай чеснока в 3 раза: рецепт от практикующего агронома
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы
Читайте также

Сыплю на морковь этот порошок: корнеплоды остаются сладкими и упругими до следующей весны — секрет узнала из бабушкиной энциклопедии
Россия/мир
Сыплю на морковь этот порошок: корнеплоды остаются сладкими и упругими до следующей весны — секрет узнала из бабушкиной энциклопедии
Не прорастёт даже в самом сыром погребе: вот что кидаю в ящики с картофелем — ни единого ростка до самой весны
Сад и огород
Не прорастёт даже в самом сыром погребе: вот что кидаю в ящики с картофелем — ни единого ростка до самой весны
Как сохранить урожай картофеля после дождливого лета
Сад и огород
Как сохранить урожай картофеля после дождливого лета
Картошка отлично пролежит до следующего сезона: названы лучшие дни для сбора урожая в сентябре — подскажет лунный календарь
Сад и огород
Картошка отлично пролежит до следующего сезона: названы лучшие дни для сбора урожая в сентябре — подскажет лунный календарь


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен