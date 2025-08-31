Забудьте про гнилую морковь и свеклу: 5-минутный лайфхак с пакетом спасет урожай до весны
21:42, 31 авг 2025
Морковь и свекла часто портятся уже через два-три месяца хранения: они вянут, начинают гнить или прорастают. Чтобы этого избежать и сохранить урожай сочным до самой весны, используйте простой метод подготовки и хранения.
Пошаговая инструкция:
- Отсортируйте урожай. Для длительного хранения подходят только целые, ровные и достаточно крупные корнеплоды. Поврежденные, мелкие или кривые лучше сразу использовать для заготовок.
- Подготовьте овощи. Тщательно вымойте отобранные корнеплоды. Полностью срежьте ботву, чтобы она не прорастала. После этого хорошо просушите овощи на бумажных полотенцах.
- Упакуйте. Разложите полностью сухие овощи по полиэтиленовым пакетам. Чтобы обеспечить вентиляцию и предотвратить гниение, сделайте в каждом пакете несколько небольших проколов иглой или зубочисткой.
- Уберите на хранение. Пакеты с овощами сложите в ящики и поставьте в прохладное, сухое место — например, в подвал или сарай.
Этот способ поможет защитить урожай от порчи. Ваши морковь и свекла останутся твердыми, сочными и свежими до самой весны.
Автор: Семен Подгорный
