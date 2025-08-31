До заморозков остались недели: как правильно посадить клубнику для урожая-2026

22:02, 31 авг 2025

Хотите получить много ягод уже в следующем сезоне — сажайте клубнику осенью. Уфимский агроном Эльвира Абдуллина советует, как это сделать правильно, чтобы растения хорошо прижились и дали максимум плодов.

1. Подготовьте почву. Перед посадкой внесите в землю компост, суперфосфат и сернокислый калий. Дозировку смотрите в инструкции к удобрениям. Питательный грунт поможет саженцам набраться сил для будущего урожая.

2. Соблюдайте расстояние. Высаживайте кусты на расстоянии 30–40 см друг от друга. Так растения не будут мешать друг другу, каждому хватит света и питания. В результате ягод будет больше, и они вырастут крупнее.

3. Укройте на зиму. После посадки замульчируйте грядки соломой или тёмным укрывным материалом. Это защитит молодые растения от мороза и поможет им пережить зиму. Весной они сразу пойдут в рост.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный