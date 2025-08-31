Голубику осенью сажаем только так: отлично зимует и дает щедрый урожай — ягоды крупные, сладкие, сочные
22:23, 31 авг 2025
Хотите лакомиться своей голубикой и не переплачивать в магазине? Эксперты телеграм-канала «Дача с умом» рассказали, как правильно посадить её осенью. Если всё сделать по инструкции, урожай будет стабильным и качественным.
Когда сажать
Лучшее время для посадки — конец сентября. Если вы живёте в тёплом климате, например, в южных регионах, сажать голубику можно до начала декабря.
Как правильно посадить: пошаговая инструкция
Действуйте просто и по порядку:
- Выкопайте яму размером 50х50 см.
- Насыпьте на дно кислый торф — голубика его любит.
- Поместите саженец так, чтобы его корневая шейка находилась на уровне земли.
- Хорошо полейте землю после посадки.
После этого следите, чтобы почва оставалась немного влажной, но не заливайте её. Это поможет саженцу хорошо прижиться и подготовиться к зиме.
С таким подходом вы сможете каждый год собирать свежие ягоды прямо на своём участке.
