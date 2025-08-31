Все новости Уфы и Башкортостана
Голубику осенью сажаем только так: отлично зимует и дает щедрый урожай — ягоды крупные, сладкие, сочные

22:23, 31 авг 2025

Хотите лакомиться своей голубикой и не переплачивать в магазине? Эксперты телеграм-канала «Дача с умом» рассказали, как правильно посадить её осенью. Если всё сделать по инструкции, урожай будет стабильным и качественным.

Когда сажать

Лучшее время для посадки — конец сентября. Если вы живёте в тёплом климате, например, в южных регионах, сажать голубику можно до начала декабря.

Как правильно посадить: пошаговая инструкция

Действуйте просто и по порядку:

  1. Выкопайте яму размером 50х50 см.
  2. Насыпьте на дно кислый торф — голубика его любит.
  3. Поместите саженец так, чтобы его корневая шейка находилась на уровне земли.
  4. Хорошо полейте землю после посадки.

После этого следите, чтобы почва оставалась немного влажной, но не заливайте её. Это поможет саженцу хорошо прижиться и подготовиться к зиме.

С таким подходом вы сможете каждый год собирать свежие ягоды прямо на своём участке.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: советы ягоды
