Стоп! Не вырывайте эти сорняки — они спасут ваш огород от вредителей

21:22, 01 сен 2025

Некоторые растения, которые вы считаете сорняками, на самом деле могут принести пользу огороду. Эксперты канала «Дача с умом. Огород» советуют не вырывать их полностью, а использовать их свойства для улучшения почвы и защиты урожая.

Вот пять полезных растений и что они делают:

  • Крапива. Улучшает качество почвы и отпугивает насекомых-вредителей. Её настой — отличное натуральное удобрение для подкормки овощей.
  • Одуванчик. Его мощные корни рыхлят плотную землю, насыщая её кислородом. Яркие цветы привлекают пчёл и других насекомых, которые опыляют ваши культуры.
  • Мокрица. Это готовый материал для мульчи. Если разложить её на грядках, она поможет сохранить влагу в почве и подавит рост других, уже ненужных сорняков.
  • Тысячелистник. Помогает в борьбе с тлёй и положительно влияет на состав грунта, делая его более здоровым.
  • Пастушья сумка. Настоящий спаситель для бедной земли. Она насыщает истощённую почву важными элементами и помогает ей восстановиться.

Оставив эти растения на участке в небольшом количестве, вы поможете овощам и ягодам лучше расти, естественным образом оздоровите землю и привлечёте полезных насекомых.

И компост, и мульча, и защита от вредителей: Вот зачем хитрые дачники высаживают бархатцы в саду и огороде — невероятная польза

Автор: Семен Подгорный
Теги: советы
Сад и огород
Навоз уже давно не использую: беру сорняки и старое варенье - с этой «бродиловкой» все растет как на дрожжах
Это интересно
Навоз больше не нужен: это растение сделает вашу почву мягкой, рыхлой и суперплодородной за считанные недели
Это интересно
Обязательно сделайте это в марте в теплице: урожай будет бомбический
Это интересно
