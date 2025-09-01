Стоп! Не вырывайте эти сорняки — они спасут ваш огород от вредителей
21:22, 01 сен 2025
Некоторые растения, которые вы считаете сорняками, на самом деле могут принести пользу огороду. Эксперты канала «Дача с умом. Огород» советуют не вырывать их полностью, а использовать их свойства для улучшения почвы и защиты урожая.
Вот пять полезных растений и что они делают:
- Крапива. Улучшает качество почвы и отпугивает насекомых-вредителей. Её настой — отличное натуральное удобрение для подкормки овощей.
- Одуванчик. Его мощные корни рыхлят плотную землю, насыщая её кислородом. Яркие цветы привлекают пчёл и других насекомых, которые опыляют ваши культуры.
- Мокрица. Это готовый материал для мульчи. Если разложить её на грядках, она поможет сохранить влагу в почве и подавит рост других, уже ненужных сорняков.
- Тысячелистник. Помогает в борьбе с тлёй и положительно влияет на состав грунта, делая его более здоровым.
- Пастушья сумка. Настоящий спаситель для бедной земли. Она насыщает истощённую почву важными элементами и помогает ей восстановиться.
Оставив эти растения на участке в небольшом количестве, вы поможете овощам и ягодам лучше расти, естественным образом оздоровите землю и привлечёте полезных насекомых.
Автор: Семен Подгорный
