Один куст клубники → 10 новых растений за 3 недели: пошаговая инструкция размножения усами

21:42, 01 сен 2025

Чтобы получить больше клубники, не обязательно покупать новые саженцы. Вы можете бесплатно вырастить их из усов, которые пускает каждый взрослый куст. Главное — делать это правильно, чтобы не ослабить растение и не остаться без ягод.

В чём проблема с усами?

Если усы не контролировать, они вытягивают из основного куста питательные вещества. В результате ягоды мельчают, а их количество сокращается. Вместо обильного урожая вы рискуете получить густые и бесполезные заросли. Поэтому лишние усы нужно обрезать, а самые крепкие — использовать для размножения.

Как получить новый саженец: пошаговая инструкция

Выберите здоровый ус . Найдите сильный побег с розеткой — маленьким пучком листьев на конце.

. Найдите сильный побег с розеткой — маленьким пучком листьев на конце. Подготовьте место . Рядом с розеткой освободите от мульчи небольшой участок земли и хорошо его увлажните.

. Рядом с розеткой освободите от мульчи небольшой участок земли и хорошо его увлажните. Закрепите розетку . Плотно прижмите её к влажной почве. Чтобы она не сдвинулась, можно зафиксировать её шпилькой или небольшим камнем.

. Плотно прижмите её к влажной почве. Чтобы она не сдвинулась, можно зафиксировать её шпилькой или небольшим камнем. Подождите три недели . Примерно через семь дней розетка пустит корни. Не спешите её отделять — дайте ей ещё две недели, чтобы окрепнуть, получая питание от материнского куста.

. Примерно через семь дней розетка пустит корни. Не спешите её отделять — дайте ей ещё две недели, чтобы окрепнуть, получая питание от материнского куста. Отделите саженец. Через три недели после начала укоренения смело обрезайте побег, соединяющий новый куст со старым. Теперь у вас есть готовый к пересадке саженец.

Есть и другой способ: когда на розетке появятся четыре маленьких корневых бугорка, отрежьте её от уса. После этого поставьте в стакан с водой до появления корней или сразу посадите в небольшой горшок с влажной землёй. Так вы сохраните сорт и увеличите свою плантацию без лишних затрат.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen