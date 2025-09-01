Один куст клубники → 10 новых растений за 3 недели: пошаговая инструкция размножения усами
21:42, 01 сен 2025
Чтобы получить больше клубники, не обязательно покупать новые саженцы. Вы можете бесплатно вырастить их из усов, которые пускает каждый взрослый куст. Главное — делать это правильно, чтобы не ослабить растение и не остаться без ягод.
В чём проблема с усами?
Если усы не контролировать, они вытягивают из основного куста питательные вещества. В результате ягоды мельчают, а их количество сокращается. Вместо обильного урожая вы рискуете получить густые и бесполезные заросли. Поэтому лишние усы нужно обрезать, а самые крепкие — использовать для размножения.
Как получить новый саженец: пошаговая инструкция
- Выберите здоровый ус. Найдите сильный побег с розеткой — маленьким пучком листьев на конце.
- Подготовьте место. Рядом с розеткой освободите от мульчи небольшой участок земли и хорошо его увлажните.
- Закрепите розетку. Плотно прижмите её к влажной почве. Чтобы она не сдвинулась, можно зафиксировать её шпилькой или небольшим камнем.
- Подождите три недели. Примерно через семь дней розетка пустит корни. Не спешите её отделять — дайте ей ещё две недели, чтобы окрепнуть, получая питание от материнского куста.
- Отделите саженец. Через три недели после начала укоренения смело обрезайте побег, соединяющий новый куст со старым. Теперь у вас есть готовый к пересадке саженец.
Есть и другой способ: когда на розетке появятся четыре маленьких корневых бугорка, отрежьте её от уса. После этого поставьте в стакан с водой до появления корней или сразу посадите в небольшой горшок с влажной землёй. Так вы сохраните сорт и увеличите свою плантацию без лишних затрат.
