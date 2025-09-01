Столовая ложка горчицы и золы спасет лук от вредителей: садовод поделился секретной формулой против луковой мухи

21:55, 01 сен 2025

Чтобы защитить будущий урожай лука, уничтожьте луковую муху осенью, сразу после сбора урожая. Вредитель зимует в верхних слоях почвы и, если с ним не бороться, весной он снова повредит посадки. Садовод Василий Фысына предлагает простой и надёжный способ, который поможет полностью очистить грядки.

Действуйте в четыре шага:

Перекопайте грядку . Неглубоко, примерно на половину штыка лопаты. Это поднимет личинок и куколок мухи на поверхность, где они погибнут от холода зимой.

. Неглубоко, примерно на половину штыка лопаты. Это поднимет личинок и куколок мухи на поверхность, где они погибнут от холода зимой. Обработайте землю . Приготовьте сухую смесь из горчичного порошка и древесной золы. Равномерно рассыпьте её по поверхности грядки из расчёта: по одной столовой ложке каждого компонента на квадратный метр.

. Приготовьте сухую смесь из горчичного порошка и древесной золы. Равномерно рассыпьте её по поверхности грядки из расчёта: по одной столовой ложке каждого компонента на квадратный метр. Полейте и накройте . Хорошо полейте обработанную грядку или проводите процедуру перед дождём. Сразу после этого накройте участок плёнкой, чтобы создать парниковый эффект. Через семь дней плёнку можно убрать.

. Хорошо полейте обработанную грядку или проводите процедуру перед дождём. Сразу после этого накройте участок плёнкой, чтобы создать парниковый эффект. Через семь дней плёнку можно убрать. Закрепите результат. Для полной уверенности весной повторите обработку почвы смесью горчицы и золы. Этот метод поможет сохранить ваш урожай целым и здоровым.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen