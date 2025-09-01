Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

Столовая ложка горчицы и золы спасет лук от вредителей: садовод поделился секретной формулой против луковой мухи

Столовая ложка горчицы и золы спасет лук от вредителей: садовод поделился секретной формулой против луковой мухи

21:55, 01 сен 2025

Чтобы защитить будущий урожай лука, уничтожьте луковую муху осенью, сразу после сбора урожая. Вредитель зимует в верхних слоях почвы и, если с ним не бороться, весной он снова повредит посадки. Садовод Василий Фысына предлагает простой и надёжный способ, который поможет полностью очистить грядки.

Действуйте в четыре шага:

  • Перекопайте грядку. Неглубоко, примерно на половину штыка лопаты. Это поднимет личинок и куколок мухи на поверхность, где они погибнут от холода зимой.
  • Обработайте землю. Приготовьте сухую смесь из горчичного порошка и древесной золы. Равномерно рассыпьте её по поверхности грядки из расчёта: по одной столовой ложке каждого компонента на квадратный метр.
  • Полейте и накройте. Хорошо полейте обработанную грядку или проводите процедуру перед дождём. Сразу после этого накройте участок плёнкой, чтобы создать парниковый эффект. Через семь дней плёнку можно убрать.
  • Закрепите результат. Для полной уверенности весной повторите обработку почвы смесью горчицы и золы. Этот метод поможет сохранить ваш урожай целым и здоровым.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Убираю лук только в этот день — урожай хранится весь год: правила, которыми пользуются ушлые огородники — действенная методика

Читайте также:

Убираю лук только в этот день — урожай хранится весь год: правила, которыми пользуются ушлые огородники — действенная методика
Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: советы лук
Читайте также

Как вырастить лук по 0,5 кг каждая головка: Агроном Давыдова делится 3 секретами богатого урожая
Сад и огород
Как вырастить лук по 0,5 кг каждая головка: Агроном Давыдова делится 3 секретами богатого урожая
Вот как я высаживаю рассаду капусты: эти 4 компонента защитят от вредителей и зарядят на рост – нужно положить в каждую лунку
Это интересно
Вот как я высаживаю рассаду капусты: эти 4 компонента защитят от вредителей и зарядят на рост – нужно положить в каждую лунку
Раскидываю по участку пластиковые бутылки с песком: эффективный лйфхак, который спасет урожай и облегчит жизнь огороднику
Это интересно
Раскидываю по участку пластиковые бутылки с песком: эффективный лйфхак, который спасет урожай и облегчит жизнь огороднику
Будет слаще меда: агроном Давыдова назвала 5 лучших подкормок для свеклы — вырастет с кулак богатыря
Это интересно
Будет слаще меда: агроном Давыдова назвала 5 лучших подкормок для свеклы — вырастет с кулак богатыря


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен