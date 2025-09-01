Столовая ложка горчицы и золы спасет лук от вредителей: садовод поделился секретной формулой против луковой мухи
21:55, 01 сен 2025
Чтобы защитить будущий урожай лука, уничтожьте луковую муху осенью, сразу после сбора урожая. Вредитель зимует в верхних слоях почвы и, если с ним не бороться, весной он снова повредит посадки. Садовод Василий Фысына предлагает простой и надёжный способ, который поможет полностью очистить грядки.
Действуйте в четыре шага:
- Перекопайте грядку. Неглубоко, примерно на половину штыка лопаты. Это поднимет личинок и куколок мухи на поверхность, где они погибнут от холода зимой.
- Обработайте землю. Приготовьте сухую смесь из горчичного порошка и древесной золы. Равномерно рассыпьте её по поверхности грядки из расчёта: по одной столовой ложке каждого компонента на квадратный метр.
- Полейте и накройте. Хорошо полейте обработанную грядку или проводите процедуру перед дождём. Сразу после этого накройте участок плёнкой, чтобы создать парниковый эффект. Через семь дней плёнку можно убрать.
- Закрепите результат. Для полной уверенности весной повторите обработку почвы смесью горчицы и золы. Этот метод поможет сохранить ваш урожай целым и здоровым.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
