Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

Сделайте это со смородиной до конца сентября — следующим летом соседи позавидуют урожаю

Сделайте это со смородиной до конца сентября — следующим летом соседи позавидуют урожаю

22:51, 01 сен 2025

Чтобы в следующем году собрать со смородины небывалый урожай, осенью подкормите кусты калийной солью. Этот простой приём поможет растениям пережить зиму и заложить много плодовых почек. Секретом обильного урожая поделилась башкирский агроном Эльвира Абдуллина.

Что делать:

  • Возьмите калийную соль из расчёта четыре столовые ложки на один куст.
  • Равномерно рассыпьте удобрение вокруг ствола растения.
  • Слегка взрыхлите землю, чтобы подкормка попала в почву.
  • Обильно полейте каждый взрослый куст — понадобится около двух вёдер воды. Влага напитает корни перед холодами.

По словам эксперта, такая подготовка к зиме гарантирует, что летом ветки будут усыпаны ягодами, свисающими крупными гроздьями, почти как виноград.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

7 важных шагов после сбора урожая смородины: в следующем сезоне ведрами будете собирать ягоды — начинайте уход в августе

Читайте также:

7 важных шагов после сбора урожая смородины: в следующем сезоне ведрами будете собирать ягоды — начинайте уход в августе
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы смородина
Читайте также

До заморозков остались недели: как правильно посадить клубнику для урожая-2026
Сад и огород
До заморозков остались недели: как правильно посадить клубнику для урожая-2026
3 главные причины, почему ваши огурцы желтеют и сбрасывают завязи (и как это исправить за 4 дня)
Сад и огород
3 главные причины, почему ваши огурцы желтеют и сбрасывают завязи (и как это исправить за 4 дня)
Урожай будете собирать ведрами: 4 шага для повышения урожайности черной смородины — совет агронома
Сад и огород
Урожай будете собирать ведрами: 4 шага для повышения урожайности черной смородины — совет агронома
Урожай смородины и малины будет рекордным: успейте выполнить это до середины июня — советы агронома
Это интересно
Урожай смородины и малины будет рекордным: успейте выполнить это до середины июня — советы агронома


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен