Сделайте это со смородиной до конца сентября — следующим летом соседи позавидуют урожаю
22:51, 01 сен 2025
Чтобы в следующем году собрать со смородины небывалый урожай, осенью подкормите кусты калийной солью. Этот простой приём поможет растениям пережить зиму и заложить много плодовых почек. Секретом обильного урожая поделилась башкирский агроном Эльвира Абдуллина.
Что делать:
- Возьмите калийную соль из расчёта четыре столовые ложки на один куст.
- Равномерно рассыпьте удобрение вокруг ствола растения.
- Слегка взрыхлите землю, чтобы подкормка попала в почву.
- Обильно полейте каждый взрослый куст — понадобится около двух вёдер воды. Влага напитает корни перед холодами.
По словам эксперта, такая подготовка к зиме гарантирует, что летом ветки будут усыпаны ягодами, свисающими крупными гроздьями, почти как виноград.
Автор: Семен Подгорный
