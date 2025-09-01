Сделайте это со смородиной до конца сентября — следующим летом соседи позавидуют урожаю

22:51, 01 сен 2025

Чтобы в следующем году собрать со смородины небывалый урожай, осенью подкормите кусты калийной солью. Этот простой приём поможет растениям пережить зиму и заложить много плодовых почек. Секретом обильного урожая поделилась башкирский агроном Эльвира Абдуллина.

Что делать:

Возьмите калийную соль из расчёта четыре столовые ложки на один куст.

Равномерно рассыпьте удобрение вокруг ствола растения.

Слегка взрыхлите землю, чтобы подкормка попала в почву.

Обильно полейте каждый взрослый куст — понадобится около двух вёдер воды. Влага напитает корни перед холодами.

По словам эксперта, такая подготовка к зиме гарантирует, что летом ветки будут усыпаны ягодами, свисающими крупными гроздьями, почти как виноград.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный