Не выбрасывайте картофельную ботву этой осенью: 3 способа превратить "мусор" в золото для огорода
21:21, 02 сен 2025
Собрали урожай картофеля? Не спешите избавляться от ботвы. Агроном из Башкирии Эльвира Абдуллина объясняет, как превратить растительные остатки в ценный ресурс для вашего участка. Это поможет улучшить почву, защитить растения и сэкономить на удобрениях.
Вот три проверенных способа:
1. Ускорьте созревание компоста
Картофельная ботва — отличный активатор для компостной кучи. Она насыщает будущее удобрение полезными микроэлементами и ускоряет процесс перегнивания.
Как делать: перед тем как заложить ботву в компост, обработайте её раствором медного купороса. Это необходимо, чтобы уничтожить возбудителей болезней, например, фитофторы, и сделать удобрение безопасным для будущих посадок.
2. Приготовьте натуральное средство от вредителей
Из ботвы можно сделать эффективный настой против тли и паутинного клеща. Это безопасная альтернатива химическим препаратам.
Как делать: возьмите полкилограмма свежей ботвы, залейте кипятком и дайте настояться несколько часов. Затем процедите, разбавьте чистой водой и опрыскивайте растения, на которых заметили вредителей.
3. Защитите растения от мороза и подкормите их
Ботва — это бесплатная мульча, которая работает круглый год.
Как делать: равномерно разложите высушенную ботву под плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. Зимой такой слой защитит их корневую систему от промерзания. Весной, перегнивая, мульча станет дополнительным источником питания для почвы.
