Не выбрасывайте картофельную ботву этой осенью: 3 способа превратить "мусор" в золото для огорода

21:21, 02 сен 2025

Собрали урожай картофеля? Не спешите избавляться от ботвы. Агроном из Башкирии Эльвира Абдуллина объясняет, как превратить растительные остатки в ценный ресурс для вашего участка. Это поможет улучшить почву, защитить растения и сэкономить на удобрениях.

Вот три проверенных способа:

1. Ускорьте созревание компоста

Картофельная ботва — отличный активатор для компостной кучи. Она насыщает будущее удобрение полезными микроэлементами и ускоряет процесс перегнивания.

Как делать: перед тем как заложить ботву в компост, обработайте её раствором медного купороса. Это необходимо, чтобы уничтожить возбудителей болезней, например, фитофторы, и сделать удобрение безопасным для будущих посадок.

2. Приготовьте натуральное средство от вредителей

Из ботвы можно сделать эффективный настой против тли и паутинного клеща. Это безопасная альтернатива химическим препаратам.

Как делать: возьмите полкилограмма свежей ботвы, залейте кипятком и дайте настояться несколько часов. Затем процедите, разбавьте чистой водой и опрыскивайте растения, на которых заметили вредителей.

3. Защитите растения от мороза и подкормите их

Ботва — это бесплатная мульча, которая работает круглый год.

Как делать: равномерно разложите высушенную ботву под плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. Зимой такой слой защитит их корневую систему от промерзания. Весной, перегнивая, мульча станет дополнительным источником питания для почвы.

Автор: Семен Подгорный
Теги: советы картофель
