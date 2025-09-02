Все новости Уфы и Башкортостана
Мелкий севок под зиму даст урожай на месяц раньше: проверенная схема посадки за 3 недели до морозов

21:29, 02 сен 2025

Чтобы сэкономить время весной и гарантированно собрать урожай крупного лука, который не уйдёт в стрелку, посадите его под зиму. Для этого лучше всего подходит мелкий севок диаметром до 1,5 см — он часто высыхает при хранении до весны, а при осенней посадке даёт отличный результат.

Когда сажать

Высаживайте лук примерно за месяц до наступления стабильных морозов, когда дневная температура держится в районе +5…+7°C. За это время севок успеет укорениться, но не пойдёт в рост, что идеально для зимовки.

Как подготовить и высадить

Перед посадкой севок нужно подготовить: на несколько минут замочите его в горячей воде, а затем продезинфицируйте в слабом растворе марганцовки. Важно: не обрезайте шейку луковицы, иначе она начнёт гнить.

На грядке сделайте борозды с расстоянием 20 см между ними. Если сажаете на зелень, оставляйте между луковицами 3 см, если на крупную головку — до 10 см. Заглубляйте севок не более чем на 4 см. После этого засыпьте борозды землёй и присыпьте древесной золой — она послужит удобрением и обеззаразит почву.

Что делать после посадки

Как только наступят морозы, укройте грядку мульчей: сухими листьями, сеном или опилками. Укрытие защитит корни от промерзания, а к весне станет дополнительной органической подкормкой. Лук, выращенный таким способом, не только рано созревает, но и отлично хранится.

