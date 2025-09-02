Срочно выкопайте морковь, если заметили эти 2 признака: 3 секрета от агронома, которые помогут сохранить урожай до следующего лета.

21:34, 02 сен 2025

Чтобы ваш урожай моркови оставался сочным и сладким на несколько месяцев, агроном Петр Ломонос советует соблюдать три правила при уборке. Это поможет избежать порчи корнеплодов и сохранить их вкус до следующего сезона.

1. Убирайте урожай вовремя. Не ждите, пока на моркови появятся белые корешки. Они вытягивают из плодов влагу, делая их дряблыми. Заметили отростки — пора убирать.

2. Не выдергивайте, а подкапывайте. Когда вы тянете морковь из земли, на ней появляются микротрещины, в которые попадают бактерии. Это приводит к быстрой порче при хранении. Лучше аккуратно подкапывать корнеплоды вилами или лопатой.

3. Собирайте в сухую погоду и сразу сортируйте. Убирайте морковь, когда земля сухая. Треснувшие плоды сразу откладывайте — они быстро сгниют и заразят здоровые. После уборки не оставляйте урожай на солнце.

Для гарантированного результата агроном советует выбирать проверенные сорта для длительного хранения, например «Самсон» и «Вита Лонга».

Автор: Семен Подгорный