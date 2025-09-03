Все новости Уфы и Башкортостана
Использую скошенную траву для плодовых деревьев — урожайность взлетает в разы: никаких удобрений не нужно

09:28, 03 сен 2025

Чтобы яблони, груши и сливы давали больше плодов, их не обязательно подкармливать покупными удобрениями. Достаточно правильно замульчировать деревья после сбора урожая обычной скошенной травой. Этот метод экономит деньги и помогает деревьям пережить зиму.

В чём польза

После сбора урожая дерево ослаблено: ему не хватает влаги и питания, а корни уязвимы к перепадам температур. Мульча из травы решает эти проблемы: она удерживает влагу в почве, защищает корни и, перегнивая, обогащает землю азотом и минералами. Это бесплатная и натуральная подкормка на весь следующий сезон.

Как подготовить мульчу

Для мульчирования подойдет обычная скошенная трава. Важно не использовать сорняки — они могут прорасти и создадут лишнюю работу. Перед укладкой траву нужно подсушить на солнце в течение двух-трех дней.

Как правильно мульчировать

Технология простая. Сначала взрыхлите землю вокруг дерева. Затем уложите мульчу двумя слоями общей толщиной 5–7 см. Вниз положите более жесткие стебли, а сверху — мягкие листья. Обязательно оставьте зазор в 25 см от ствола, чтобы кора не начала преть.

Такой простой уход поможет деревьям подготовиться к новому сезону. В следующем году вам не понадобятся искусственные удобрения, а урожай заметно вырастет.

Автор: Семен Подгорный
Теги: советы
