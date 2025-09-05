Мечта, а не сорт: всего 1 куст этого гибрида принесет вам 15 кг мясистых томатов к октябрю — запишите название на весну

22:07, 05 сен 2025

Агроном из Башкортостана Эльвира Абдуллина порекомендовала дачникам гибридный сорт томатов «Биф стар F1». Он подходит тем, кто хочет получать стабильно высокий урожай крупных плодов с начала лета и до осенних заморозков. Опытные садоводы собирают с одного куста от 10 до 15 кг томатов.

Плоды у «Биф стар F1» крупные, весом 300–400 граммов. Мякоть плотная и сладкая, а кожица не трескается при созревании. Эти томаты универсальны: их едят свежими в салатах, используют для приготовления соков, лечо и зимних заготовок.

«Биф стар F1» — раннеспелый гибрид, первые помидоры можно срывать уже через 95–100 дней после появления всходов. Его можно выращивать как в теплице, так и на открытых грядках.

Растение вырастает до 1,8 метра, поэтому его нужно подвязывать. Чтобы куст отдал все силы на плоды, его формируют в один-два стебля и регулярно удаляют боковые побеги — пасынки.

Садоводы, которые уже выращивали этот сорт, подтверждают его урожайность и хвалят за насыщенный вкус и продолжительное плодоношение.

Автор: Семен Подгорный