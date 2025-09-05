Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

Мечта, а не сорт: всего 1 куст этого гибрида принесет вам 15 кг мясистых томатов к октябрю — запишите название на весну

Мечта, а не сорт: всего 1 куст этого гибрида принесет вам 15 кг мясистых томатов к октябрю — запишите название на весну

22:07, 05 сен 2025

Агроном из Башкортостана Эльвира Абдуллина порекомендовала дачникам гибридный сорт томатов «Биф стар F1». Он подходит тем, кто хочет получать стабильно высокий урожай крупных плодов с начала лета и до осенних заморозков. Опытные садоводы собирают с одного куста от 10 до 15 кг томатов.

Плоды у «Биф стар F1» крупные, весом 300–400 граммов. Мякоть плотная и сладкая, а кожица не трескается при созревании. Эти томаты универсальны: их едят свежими в салатах, используют для приготовления соков, лечо и зимних заготовок.

«Биф стар F1» — раннеспелый гибрид, первые помидоры можно срывать уже через 95–100 дней после появления всходов. Его можно выращивать как в теплице, так и на открытых грядках.

Растение вырастает до 1,8 метра, поэтому его нужно подвязывать. Чтобы куст отдал все силы на плоды, его формируют в один-два стебля и регулярно удаляют боковые побеги — пасынки.

Садоводы, которые уже выращивали этот сорт, подтверждают его урожайность и хвалят за насыщенный вкус и продолжительное плодоношение.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Борьба с вершинной гнилью томатов: как справиться с серьезной проблемой с помощью самых простых средств — агроном советует

Читайте также:

Борьба с вершинной гнилью томатов: как справиться с серьезной проблемой с помощью самых простых средств — агроном советует
Автор: Семен Подгорный
Теги: помидоры
Читайте также

Забудьте о скудном урожае: эксперт назвала 5 самых урожайных сортов огурцов
Сад и огород
Забудьте о скудном урожае: эксперт назвала 5 самых урожайных сортов огурцов
Дачник со стажем поделился секретом: какой сорт томатов самый урожайный?
Это интересно
Дачник со стажем поделился секретом: какой сорт томатов самый урожайный?
Опытные садоводы покупают только этот раннеспелый сорт: огурцы попрут с бешеной скоростью
Это интересно
Опытные садоводы покупают только этот раннеспелый сорт: огурцы попрут с бешеной скоростью
Сотня помидоров с куста: названы самые урожайные сорта
Это интересно
Сотня помидоров с куста: названы самые урожайные сорта


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен