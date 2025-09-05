Не жду, когда ботва усохнет — выкапываю морковь раньше — самая точная и верная примета
22:50, 05 сен 2025
Чтобы морковь хорошо хранилась зимой, важно вовремя её собрать. Главный ориентир — состояние ботвы.
Следите за листьями
Как только ботва начинает желтеть, вянуть и пригибаться к земле — урожай готов. Важно не упустить момент: если дождаться, пока листья полностью высохнут, морковь в земле может растрескаться.
Лучшее время для сбора — когда большая часть ботвы пожелтела, но ещё не высохла окончательно. В этот период корнеплоды самые сочные и крупные.
Собирайте в сухую погоду
Для работы выберите ясный день. Из сухой почвы выкапывать морковь легче, а сами корнеплоды меньше повреждаются и лучше хранятся. Аккуратно подкапывайте их садовыми вилами, чтобы не поцарапать, и стряхивайте остатки земли.
Подготовьте к хранению
Сразу после сбора срежьте ботву, оставив хвостик около 2 см. Это остановит её рост и поможет моркови дольше сохранить влагу. Переберите урожай: повреждённые при выкапывании корнеплоды отложите, чтобы съесть в первую очередь — для долгого хранения они не годятся.
Хорошую морковь просушите несколько дней в проветриваемом месте, например под навесом. Затем уложите в ящики, пересыпая сухим песком или древесными опилками, и уберите в прохладный тёмный подвал или погреб. Так она сохранится до весны.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Срочно выкопайте морковь, если заметили эти 2 признака: 3 секрета от агронома, которые помогут сохранить урожай до следующего лета.