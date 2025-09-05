Не жду, когда ботва усохнет — выкапываю морковь раньше — самая точная и верная примета

22:50, 05 сен 2025

Чтобы морковь хорошо хранилась зимой, важно вовремя её собрать. Главный ориентир — состояние ботвы.

Следите за листьями

Как только ботва начинает желтеть, вянуть и пригибаться к земле — урожай готов. Важно не упустить момент: если дождаться, пока листья полностью высохнут, морковь в земле может растрескаться.

Лучшее время для сбора — когда большая часть ботвы пожелтела, но ещё не высохла окончательно. В этот период корнеплоды самые сочные и крупные.

Собирайте в сухую погоду

Для работы выберите ясный день. Из сухой почвы выкапывать морковь легче, а сами корнеплоды меньше повреждаются и лучше хранятся. Аккуратно подкапывайте их садовыми вилами, чтобы не поцарапать, и стряхивайте остатки земли.

Подготовьте к хранению

Сразу после сбора срежьте ботву, оставив хвостик около 2 см. Это остановит её рост и поможет моркови дольше сохранить влагу. Переберите урожай: повреждённые при выкапывании корнеплоды отложите, чтобы съесть в первую очередь — для долгого хранения они не годятся.

Хорошую морковь просушите несколько дней в проветриваемом месте, например под навесом. Затем уложите в ящики, пересыпая сухим песком или древесными опилками, и уберите в прохладный тёмный подвал или погреб. Так она сохранится до весны.

Автор: Семен Подгорный