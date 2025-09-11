Все новости Уфы и Башкортостана
Вместо бумаги и песка: насыпаю в ящик неожиданный компонент — и жую свежие яблоки до майских праздников

09:48, 11 сен 2025

Чтобы урожай яблок не испортился и радовал вас до самой зимы, важно не просто убрать его в прохладное место. Следуйте четырем простым правилам: вовремя собирайте, делайте это правильно, создайте нужные условия и подготовьте тару.

Правило 1: Соблюдайте сроки сбора Оптимальное время для сбора большинства сортов — с конца августа по октябрь. Если поторопиться, яблоки останутся несочными и несладкими. Если опоздать — они быстро перезреют и начнут гнить уже на хранении.

Правило 2: Срывайте бережно Снимайте яблоки с веток аккуратно. Плод нужно слегка провернуть и отделить вместе с плодоножкой («хвостиком»). Любая царапина или вмятина на кожуре сократит срок хранения всего урожая, поэтому действуйте без спешки.

Правило 3: Создайте правильный микроклимат Для долгого хранения яблокам необходима температура от 0 до +4 °C, высокая влажность и хорошая вентиляция. Постоянный приток воздуха не даст плодам испортиться.

Правило 4: Используйте опилки Лучше всего хранить яблоки в деревянных ящиках, пересыпая слои сухими опилками. Идеальный выбор — хвойная стружка. Она обладает антисептическими свойствами и дополнительно защитит урожай от гниения.

