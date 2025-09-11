Запастись на всю зиму: как правильно собрать урожай картошки и уберечь его в целости и сохранности

14:05, 11 сен 2025

С началом сентября садоводы массово выкапывают картофель на участках. Эксперты рассказали, как правильно подготовить клубни для сохранности до конца весенних месяцев.

Специалисты подчеркивают важность бережного обращения при выкапывании — поврежденные корнеплоды следует употребить в пищу незамедлительно. Для долговременного хранения отбирают исключительно целые клубни без дефектов и следов заболеваний.

Процесс подготовки начинается с тщательного высушивания отобранного материала в течение двух недель в проветриваемом прохладном месте. Оптимальный температурный режим составляет 2-4 градуса при влажности 85-90 процентов.

Корнеплоды требуют абсолютной темноты — при освещении они приобретают зеленый оттенок. Наилучшими условиями обладают подвальные помещения и погреба, которые предварительно просушивают и дезинфицируют.

Каждые несколько недель запасы осматривают на предмет порчи и гниения. В жилых помещениях срок хранения картофеля ограничен тремя неделями.

Автор: Семен Подгорный