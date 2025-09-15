В бабье лето — самое время: 1 ложку в лейку — и фитофторы нет ни после картофеля, ни после томатов

22:43, 15 сен 2025

Каждый второй дачник знаком с проблемой фитофторы на томатах и картофеле. Эксперты напоминают: борьба с заболеванием не заканчивается со сбором урожая — споры остаются зимовать в почве.

Специалисты рекомендуют начинать обработку участка уже в сентябре. Первый этап — полная очистка грядок от растительных остатков. Зараженную ботву, сорняки и овощные отходы необходимо сжечь, поскольку именно на них зимуют споры грибка.

Следующий шаг — глубокая перекопка земли. Процедура поможет вымерзнуть спорам, находящимся в верхних почвенных слоях.

При теплой погоде эффективны биологические средства на основе триходермы. Препарат триходермин активен при температуре от 10 градусов тепла. Полезные микроорганизмы уничтожают споры фитофторы. Стандартная дозировка — столовая ложка на десять литров воды.

С наступлением заморозков применяют химические препараты. Подходят трехпроцентная бордоская смесь или медный купорос в концентрации 50-100 граммов на ведро воды. Зараженные участки обильно поливают раствором.

Дополнительный метод — посев белой горчицы. Растение выделяет гликозиды, которые естественным образом подавляют развитие патогенных грибов в грунте.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube