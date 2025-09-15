В бабье лето — самое время: 1 ложку в лейку — и фитофторы нет ни после картофеля, ни после томатов
22:43, 15 сен 2025
Каждый второй дачник знаком с проблемой фитофторы на томатах и картофеле. Эксперты напоминают: борьба с заболеванием не заканчивается со сбором урожая — споры остаются зимовать в почве.
Специалисты рекомендуют начинать обработку участка уже в сентябре. Первый этап — полная очистка грядок от растительных остатков. Зараженную ботву, сорняки и овощные отходы необходимо сжечь, поскольку именно на них зимуют споры грибка.
Следующий шаг — глубокая перекопка земли. Процедура поможет вымерзнуть спорам, находящимся в верхних почвенных слоях.
При теплой погоде эффективны биологические средства на основе триходермы. Препарат триходермин активен при температуре от 10 градусов тепла. Полезные микроорганизмы уничтожают споры фитофторы. Стандартная дозировка — столовая ложка на десять литров воды.
С наступлением заморозков применяют химические препараты. Подходят трехпроцентная бордоская смесь или медный купорос в концентрации 50-100 граммов на ведро воды. Зараженные участки обильно поливают раствором.
Дополнительный метод — посев белой горчицы. Растение выделяет гликозиды, которые естественным образом подавляют развитие патогенных грибов в грунте.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.