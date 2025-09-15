Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

В бабье лето — самое время: 1 ложку в лейку — и фитофторы нет ни после картофеля, ни после томатов

В бабье лето — самое время: 1 ложку в лейку — и фитофторы нет ни после картофеля, ни после томатов

22:43, 15 сен 2025

Каждый второй дачник знаком с проблемой фитофторы на томатах и картофеле. Эксперты напоминают: борьба с заболеванием не заканчивается со сбором урожая — споры остаются зимовать в почве.

Специалисты рекомендуют начинать обработку участка уже в сентябре. Первый этап — полная очистка грядок от растительных остатков. Зараженную ботву, сорняки и овощные отходы необходимо сжечь, поскольку именно на них зимуют споры грибка.

Следующий шаг — глубокая перекопка земли. Процедура поможет вымерзнуть спорам, находящимся в верхних почвенных слоях.

При теплой погоде эффективны биологические средства на основе триходермы. Препарат триходермин активен при температуре от 10 градусов тепла. Полезные микроорганизмы уничтожают споры фитофторы. Стандартная дозировка — столовая ложка на десять литров воды.

С наступлением заморозков применяют химические препараты. Подходят трехпроцентная бордоская смесь или медный купорос в концентрации 50-100 граммов на ведро воды. Зараженные участки обильно поливают раствором.

Дополнительный метод — посев белой горчицы. Растение выделяет гликозиды, которые естественным образом подавляют развитие патогенных грибов в грунте.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Это дешевое аптечное средство поможет спасти томаты от фитофторы

Читайте также:

Это дешевое аптечное средство поможет спасти томаты от фитофторы
Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
Теги: фитофтора советы
Читайте также

Это дешевое аптечное средство поможет спасти томаты от фитофторы
Сад и огород
Это дешевое аптечное средство поможет спасти томаты от фитофторы
Дачникам назвали самые эффективные методы борьбы с колорадским жуком
Сад и огород
Дачникам назвали самые эффективные методы борьбы с колорадским жуком
Как избежать фитофторы и собрать невероятный урожай: простое средство для томатов и картофеля
Сад и огород
Как избежать фитофторы и собрать невероятный урожай: простое средство для томатов и картофеля
Как реанимировать зараженные фитофторозом помидоры за 24 часа и навсегда избавиться от грибка
Сад и огород
Как реанимировать зараженные фитофторозом помидоры за 24 часа и навсегда избавиться от грибка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен