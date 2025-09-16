Все новости Уфы и Башкортостана
Дешево и сердито: 4 бюджетных препарата для осенней обработки теплицы от тли

23:01, 16 сен 2025

Специалисты рассказали о необходимости осенней обработки парников от вредителей и порекомендовали эффективные средства стоимостью до 150 рублей. Агроном Денис Терентьев объяснил, почему дезинсекцию лучше проводить именно после завершения дачного сезона.

С наступлением осени тепличные конструкции превращаются в комфортное убежище для различных насекомых-вредителей. Основную опасность представляет тля, которая выбирает укромные места парника для размножения.

Крошечные яйца этого паразита легко переносят суровые зимние условия, прячась в небольших трещинах металлического каркаса, поверхностных слоях грунта и остатках растительности. С приходом весеннего потепления молодняк насекомых немедленно начинает повреждать свежие всходы.

Эксперт Денис Терентьев рекомендует осуществлять обработку сразу после уборки финального урожая, но до установления постоянных холодов. В данный период отсутствует угроза для плодоносящих культур и полезных опылителей, а дачник получает возможность качественно обработать всю площадь, включая верхние части конструкции и сложнодоступные соединения.

Доступные инсектициды для осенней дезинсекции

Агрономом представлен список современных препаратов контактно-кишечного воздействия, подтвердивших результативность в уничтожении тли и прочих паразитов. Ключевые плюсы — низкая стоимость (50-150 рублей за упаковку для стандартного парника) и продолжительное защитное воздействие.

«Танрек» — системное средство с имидаклопридом в составе. Основное преимущество — проникновение в структуру обрабатываемых материалов с формированием устойчивой защиты. Даже пропущенные яйца приведут к гибели вылупившихся особей при попытке питания.

«Каратэ Зеон» — продукт с лямбда-цигалотрином, характеризующийся мощным начальным токсическим воздействием и быстрым нокаутирующим результатом. Действует мгновенно, блокируя нервную деятельность паразитов при соприкосновении. Максимально результативен против сформировавшихся колоний.

«Кинмикс» — препарат с бета-циперметрином. Демонстрирует активное контактное и отпугивающее воздействие. Превосходно функционирует при пониженных температурах, что оптимально для осеннего использования.

«Актара» — популярный инсектицид с тиаметоксамом. Ценится за оперативность действия и длительную защиту (до двух месяцев). Результативен при повышенной влажности и высоких температурах, осенью применяется в максимальной дозировке.

Перед опрыскиванием требуется механическая подготовка: ликвидация растительных отходов (стеблей, корневищ, сорной травы), вынос садового инструментария, мытье стеклянных или поликарбонатных поверхностей мыльным составом для устранения загрязнений. Лишь затем начинается обработка.

Принципиальное условие — применение всех средств в точном соответствии с прилагаемой инструкцией.

Три проверенных способа быстро снизить температуру в теплице: защитите свои растения и получите богатый урожай

Автор: Семен Подгорный
Теги: советы теплица
