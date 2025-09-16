Все новости Уфы и Башкортостана
Обработала яблоню осенью — про паршу навсегда забыла: уничтожение грибка произойдет мгновенно

23:11, 16 сен 2025

Садоводы предупреждают о необходимости срочной обработки яблонь от парши в сентябре. Грибковое заболевание может лишить дачников урожая и погубить плодовые деревья, сообщает канал «Идеальный огород».

Специалисты отмечают, что осенние опрыскивания демонстрируют максимальную результативность в борьбе с болезнью. Процедуру следует завершить до октября, поскольку грибные споры успевают проникнуть в кору деревьев.

Эксперты рекомендуют готовить защитный раствор самостоятельно, так как покупные препараты могут ослабить растения. Для создания эффективного средства потребуется десять литров воды, триста граммов железного купороса и полкилограмма мочевины.

Технология приготовления требует строгой последовательности. Вначале железный купорос растворяют в двух литрах подогретой воды до полного исчезновения кристаллов. Затем добавляют мочевину, тщательно перемешивают и доводят холодной водой до нужного объема. Готовую смесь процеживают через марлю для предотвращения засорения распылительных форсунок.

Обработке подлежат все части дерева: листва, кора и ветки. Пяти литров раствора достаточно для двух взрослых яблонь. Опрыскивание проводят исключительно в безветренную сухую погоду для достижения максимального эффекта.

Сосед-агроном на пенсии закапывает в землю черствый хлеб: сначала пальцем у виска крутили, теперь завидуем — яблони ломятся от урожая

