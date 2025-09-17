Больше не накрываем этим грядки на зиму — «убили» огород, а агрономы предупреждали

22:12, 17 сен 2025

Садоводы массово используют солому для защиты грядок от морозов, но эксперты предупреждают о серьезных рисках такого укрытия. Канал «Садовый клуб. Вероника Поливкина» назвал основные опасности соломенной мульчи.

Владельцы дачных участков все чаще выбирают натуральные материалы для зимней защиты растений, отдавая предпочтение соломе как экологичному и доступному варианту. Действительно, полые стебли злаков обеспечивают хорошую теплоизоляцию — двадцатисантиметровый слой по эффективности сравним с пятисантиметровым пенопластом.

Однако именно воздушная структура материала создает множество проблем. Рыхлое укрытие становится привлекательным местом для зимовки мышей и прочих грызунов. За холодный сезон одна семья может произвести три-четыре потомства, а активность зверьков наносит серьезный вред садовым культурам — они повреждают кору фруктовых деревьев и корни многолетних растений.

Помимо грызунов, в соломенной подстилке охотно обитают слизни, улитки и различные личинки насекомых-вредителей.

В последние годы теплые зимы создают дополнительные риски. При плюсовых температурах под укрытием образуется парниковый эффект с повышенной влажностью. Это провоцирует выпревание корневых шеек и развитие грибковых инфекций. Особенно уязвимы розы, клематисы, лаванда и другие культуры с деликатной корневой системой.

Разложение органики влияет на химический состав грунта, повышая его кислотность. Такие изменения критичны для растений, требующих нейтральной или щелочной среды — самшита, бирючины, декоративных хвойников.

Еще одна проблема — засоренность материала. В килограмме соломы исследователи обнаруживают до пяти тысяч семян сорных трав, которые весной активно прорастают на участке. Также в растительных остатках могут присутствовать споры патогенных грибков.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный