Закладываю картошку в погреб по-советски — урожай готов храниться вечность: хитрость сработает с любым сортом

12:01, 20 сен 2025

Чтобы урожай картофеля не сгнил, не покрылся плесенью и не пророс, его нужно правильно подготовить к хранению. Если просто убрать клубни в сырой погреб, они быстро испортятся. Вот три шага, которые помогут сохранить картофель свежим до весны.

Подготовьте погреб

Главный враг картофеля при хранении — сырость. За несколько дней до закладки урожая хорошо проветрите погреб, чтобы удалить накопившуюся влагу. Сухое помещение — основа долгого хранения.

Обеспечьте циркуляцию воздуха

Не ставьте мешки или ящики с картофелем прямо на пол. Разместите их на деревянных поддонах или решетках. Это обеспечит приток воздуха к нижним слоям и защитит их от отсыревания.

Защитите клубни от влаги

Пересыпьте картофель материалами, которые впитывают влагу. Для этого подойдут обычный мел, древесная зола или сухая солома. Они поглотят избыточную влажность и не дадут клубням испортиться.

Этот метод подходит для любых сортов картофеля. Хотя поздние сорта хранятся лучше, правильная подготовка поможет сберечь до нового урожая любой картофель.

