Вижу на розах этот признак — иду за секатором: роскошный цветник весной обеспечен — 6 правил обрезки
12:12, 20 сен 2025
Чтобы розы хорошо перезимовали и пышно цвели весной, осенью их нужно правильно обрезать. Эта процедура избавляет куст от слабых и больных веток, снижает нагрузку на растение зимой и помогает заложить здоровые почки для будущего сезона.
Когда приступать к обрезке
Начинайте работы, когда цветение завершилось, а листва начала желтеть и опадать. Лучшее время — когда дневная температура стабильно держится около +5°C, а ночью не опускается ниже нуля.
Что понадобится
- Острый и продезинфицированный секатор. Для сухих побегов подойдет инструмент с наковаленкой.
- Плотные защитные перчатки.
- Садовый вар для обработки срезов.
Как обрезать: пошаговый план
Сначала удалите тонкие, невызревшие побеги светло-зеленого цвета. Затем срежьте до здоровой ткани все сухие, больные и поврежденные ветки. Если на ветке есть трещины, удаляйте ее полностью у основания.
Срез делайте под углом 45 градусов, отступая от почки вверх на 0,5–1 см. После обрезки обработайте все срезы садовым варом.
Учитывайте сорт роз
- Чайно-гибридные: укоротите до 30–40 см, оставив на каждой ветке по 4–5 почек.
- Флорибунда: обрежьте до высоты 40–50 см, сохранив по 5–7 почек.
- Плетистые: удаляйте только старые побеги возрастом 3–4 года, не трогая молодые.
- Шрабы и парковые: нуждаются только в санитарной обрезке — удалении больных и сломанных веток.
- Миниатюрные: укоротите на треть длины.
Что делать после обрезки
Все срезанные ветки и опавшую листву соберите и уберите с участка, чтобы не создавать среду для вредителей и болезней. Окучьте основание куста землей или перегноем на высоту 20–30 см. В холодных регионах можно дополнительно установить каркас и укрыть его нетканым материалом.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Королева сада: Этот сорт роз заставит соседей плакать от зависти — устойчива к заморозкам и болезням