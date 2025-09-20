Все новости Уфы и Башкортостана
Вижу на розах этот признак — иду за секатором: роскошный цветник весной обеспечен — 6 правил обрезки

12:12, 20 сен 2025

Чтобы розы хорошо перезимовали и пышно цвели весной, осенью их нужно правильно обрезать. Эта процедура избавляет куст от слабых и больных веток, снижает нагрузку на растение зимой и помогает заложить здоровые почки для будущего сезона.

Когда приступать к обрезке

Начинайте работы, когда цветение завершилось, а листва начала желтеть и опадать. Лучшее время — когда дневная температура стабильно держится около +5°C, а ночью не опускается ниже нуля.

Что понадобится

  • Острый и продезинфицированный секатор. Для сухих побегов подойдет инструмент с наковаленкой.
  • Плотные защитные перчатки.
  • Садовый вар для обработки срезов.

Как обрезать: пошаговый план

Сначала удалите тонкие, невызревшие побеги светло-зеленого цвета. Затем срежьте до здоровой ткани все сухие, больные и поврежденные ветки. Если на ветке есть трещины, удаляйте ее полностью у основания.

Срез делайте под углом 45 градусов, отступая от почки вверх на 0,5–1 см. После обрезки обработайте все срезы садовым варом.

Учитывайте сорт роз

  • Чайно-гибридные: укоротите до 30–40 см, оставив на каждой ветке по 4–5 почек.
  • Флорибунда: обрежьте до высоты 40–50 см, сохранив по 5–7 почек.
  • Плетистые: удаляйте только старые побеги возрастом 3–4 года, не трогая молодые.
  • Шрабы и парковые: нуждаются только в санитарной обрезке — удалении больных и сломанных веток.
  • Миниатюрные: укоротите на треть длины.

Что делать после обрезки

Все срезанные ветки и опавшую листву соберите и уберите с участка, чтобы не создавать среду для вредителей и болезней. Окучьте основание куста землей или перегноем на высоту 20–30 см. В холодных регионах можно дополнительно установить каркас и укрыть его нетканым материалом.

Автор: Семен Подгорный
Теги: советы розы
