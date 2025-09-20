Смородина обожает эту подкормку осенью — достали из мусорного ведра, безотходное производство

12:18, 20 сен 2025

Осенью, после сбора урожая, кусты смородины ослаблены и нуждаются в помощи перед зимовкой. Чтобы растение восстановило силы, его подкармливают калийными удобрениями. Вместо дорогих магазинных смесей можно использовать настой из банановой кожуры — это простой и практически бесплатный способ обеспечить куст питанием.

Зачем удобрять смородину осенью

Летом смородина отдаёт все питательные вещества ягодам, поэтому к осени её корневая система истощена. Осенняя подкормка отличается от весенней: её цель — не стимулировать рост веток, а укрепить корни и повысить морозостойкость. Для этого необходим калий. Он отвечает за иммунитет растения к болезням, помогает переносить перепады температур, а также влияет на вкус и размер будущего урожая. Банановая кожура богата именно этим элементом.

Как приготовить настой

Для приготовления вам понадобится кожура от 4–5 бананов и 10 литров отстоявшейся воды комнатной температуры.

Сначала тщательно промойте кожуру под проточной водой, чтобы удалить возможные химикаты, которыми обрабатывают фрукты. Затем нарежьте её небольшими кусочками по 2–4 сантиметра. Сложите измельчённую кожуру в ведро объёмом 12–15 литров и залейте водой. Накройте ёмкость марлей или крышкой с отверстиями для доступа воздуха и поставьте в тёплое тёмное место. Настой будет готов через трое суток — жидкость станет мутной и появится характерный запах.

Как применять подкормку

Готовый настой не нужно разбавлять. Поливайте им землю в приствольной зоне, отступив от основания куста 30–50 сантиметров — именно там находятся всасывающие корни. Взрослому растению требуется полное десятилитровое ведро подкормки, а молодым саженцам хватит и половины. Такая органическая подпитка поможет смородине без проблем пережить зиму и заложить крепкие плодовые почки для обильного урожая в следующем сезоне.

Автор: Семен Подгорный