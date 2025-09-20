Картофель гниет и вянет? Не совершайте эти 2 ошибки при хранении — «угробите» весь урожай

12:32, 20 сен 2025

Чтобы картофель хорошо хранился зимой и не портился, его нужно правильно подготовить. Многие огородники теряют урожай из-за двух распространённых ошибок: сушки на солнце и неправильной подготовки к хранению.

Не сушите картофель под прямыми солнечными лучами. На свету клубни зеленеют и вырабатывают соланин — ядовитое вещество. Такой картофель не только опасен для здоровья, но и теряет вкус: в нём становится меньше крахмала и сахара, он быстро высыхает и портится.

Не отправляйте картофель в погреб сразу после выкапывания. Клубням нужно около месяца, чтобы дозреть и подготовиться к длительному хранению. Этот процесс проходит в три этапа:

1. Отпотевание. В течение недели картофель избавляется от лишней влаги. Для этого его рассыпают тонким слоем под навесом или в другом хорошо проветриваемом месте.

2. Заживление. За следующую неделю на клубнях затягиваются мелкие царапины и повреждения, полученные при копке.

3. Укрепление кожуры. Последние 10–14 дней у картофеля формируется плотная кожура. Она защитит его от ударов, перепадов температур и болезней во время хранения.

Для всех трёх этапов нужны одинаковые условия: тёмное, хорошо проветриваемое помещение с температурой от +10 до +20 °C. Подойдёт сарай, веранда или гараж. Только после полной подготовки урожай можно закладывать на хранение в погреб.

Автор: Семен Подгорный