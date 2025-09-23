Все новости Уфы и Башкортостана
Не мариную, не солю и не сушу: запасаюсь томатами хитрым способом — всю зиму как свежие

22:36, 23 сен 2025

В начале сентября цены на помидоры самые низкие за год. Это лучшая возможность запастись ими на зиму, чтобы не переплачивать в холода. Правильная заморозка поможет сохранить не только деньги, но и вкус летних овощей.

Для заморозки выбирайте плотные, мясистые помидоры, в которых мало сока. Такие плоды не превратятся в кашу после разморозки.

Сначала тщательно вымойте помидоры и полностью их высушите полотенцем. Если оставить воду, при заморозке образуется ледяная корка, которая испортит текстуру. Сухие томаты нарежьте кольцами толщиной 5–6 мм.

Застелите поднос или разделочную доску пергаментом и разложите на нём кольца в один слой, оставляя между ними небольшое расстояние. Так они не слипнутся в один ком. Поместите поднос в морозильную камеру минимум на четыре часа.

Когда кольца полностью замёрзнут, переложите их в плотный пакет с застёжкой или в герметичный контейнер. Теперь помидоры готовы к длительному хранению и не займут много места.

Зимой такие томаты отлично подойдут для пиццы, супов, соусов или овощного рагу. Они хорошо сохраняют форму и насыщенный вкус, как у свежих.

