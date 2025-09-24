Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

Деревья не болеют уже 5 лет — осеннее средство выжгло армию вредителей: идеально для яблонь и груш

Деревья не болеют уже 5 лет — осеннее средство выжгло армию вредителей: идеально для яблонь и груш

09:15, 24 сен 2025

Весенняя обработка плодовых деревьев от болезней и вредителей почти не работает. Чтобы эффективно защитить яблони и груши от парши, тли и монилиоза, опрыскивать сад нужно осенью, после сбора урожая, рассказал автор блога «Огородные шпаргалки».

Почему весенняя обработка бесполезна

Вредители и грибки зимуют прямо на деревьях. Тля откладывает яйца в развилках веток, гусеницы прячутся в коконах, а споры парши и других болезней сохраняются в коре и под опавшей листвой. Весной, с первым теплом, они сразу атакуют молодые листья и почки. Дачники с опрыскивателями просто не успевают их остановить, поэтому даже современные препараты дают лишь кратковременный эффект.

Как правильно обработать сад осенью

Для осенней обработки используют трехпроцентный раствор железного купороса. Чтобы его приготовить, растворите 300 граммов порошка в стандартном ведре воды. Сначала разведите купорос в литре теплой воды, чтобы он полностью растворился, а затем долейте остальную холодную воду.

Опрыскивать деревья нужно после опадания листвы, но до наступления заморозков, когда дневная температура держится на уровне 10–15 °C. Важно строго соблюдать концентрацию: более слабый раствор не сработает, а слишком крепкий может обжечь почки и повредить будущему урожаю.

Какой результат ожидать

Железный купорос уничтожает споры грибков и зимующих вредителей. Уже через неделю после обработки вы заметите, как отмирают и отслаиваются лишайники на коре, а ствол дерева выглядит здоровее.

По опыту садоводов, которые перешли на осеннюю обработку, в следующем сезоне парша поражает не более 15% урожая. Урожайность яблонь при таком уходе может вырасти с 30 до 45 кг с дерева. Эффект от одной обработки сохраняется до пяти лет, если проводить опрыскивание ежегодно.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: советы
Читайте также

Успеть обработать яблони и груши в октябре: опрыскайте этим и богатый урожай гарантирован
Это интересно
Успеть обработать яблони и груши в октябре: опрыскайте этим и богатый урожай гарантирован
Обработала яблоню осенью — про паршу навсегда забыла: уничтожение грибка произойдет мгновенно
Сад и огород
Обработала яблоню осенью — про паршу навсегда забыла: уничтожение грибка произойдет мгновенно
Избавьтесь от парши на яблонях раз и навсегда: тамбовские садоводы делятся действенной весенней стратегией
Это интересно
Избавьтесь от парши на яблонях раз и навсегда: тамбовские садоводы делятся действенной весенней стратегией
Бесплатное и безопасное решение для садоводов: природный инсектицид, прогоняющий назойливых вредителей
Это интересно
Бесплатное и безопасное решение для садоводов: природный инсектицид, прогоняющий назойливых вредителей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен