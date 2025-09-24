Деревья не болеют уже 5 лет — осеннее средство выжгло армию вредителей: идеально для яблонь и груш

09:15, 24 сен 2025

Весенняя обработка плодовых деревьев от болезней и вредителей почти не работает. Чтобы эффективно защитить яблони и груши от парши, тли и монилиоза, опрыскивать сад нужно осенью, после сбора урожая, рассказал автор блога «Огородные шпаргалки».

Почему весенняя обработка бесполезна

Вредители и грибки зимуют прямо на деревьях. Тля откладывает яйца в развилках веток, гусеницы прячутся в коконах, а споры парши и других болезней сохраняются в коре и под опавшей листвой. Весной, с первым теплом, они сразу атакуют молодые листья и почки. Дачники с опрыскивателями просто не успевают их остановить, поэтому даже современные препараты дают лишь кратковременный эффект.

Как правильно обработать сад осенью

Для осенней обработки используют трехпроцентный раствор железного купороса. Чтобы его приготовить, растворите 300 граммов порошка в стандартном ведре воды. Сначала разведите купорос в литре теплой воды, чтобы он полностью растворился, а затем долейте остальную холодную воду.

Опрыскивать деревья нужно после опадания листвы, но до наступления заморозков, когда дневная температура держится на уровне 10–15 °C. Важно строго соблюдать концентрацию: более слабый раствор не сработает, а слишком крепкий может обжечь почки и повредить будущему урожаю.

Какой результат ожидать

Железный купорос уничтожает споры грибков и зимующих вредителей. Уже через неделю после обработки вы заметите, как отмирают и отслаиваются лишайники на коре, а ствол дерева выглядит здоровее.

По опыту садоводов, которые перешли на осеннюю обработку, в следующем сезоне парша поражает не более 15% урожая. Урожайность яблонь при таком уходе может вырасти с 30 до 45 кг с дерева. Эффект от одной обработки сохраняется до пяти лет, если проводить опрыскивание ежегодно.

Автор: Семен Подгорный