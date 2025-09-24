Оставляю картофельную ботву на грядке — весной почва становится лучше чернозема: сидераты с навозом и рядом не стояли

09:24, 24 сен 2025

После сбора урожая картофеля не спешите утилизировать ботву. По советам экспертов канала «О Фазенде. Загородная жизнь», её можно превратить в бесплатное органическое удобрение, которое подготовит почву к новому сезону и поможет сэкономить на покупке навоза.

Метод прост: в конце сентября или начале октября равномерно распределите ботву по поверхности грядок. Важно соблюдать толщину слоя, чтобы запустить правильный процесс разложения. На легких, песчаных почвах слой должен составлять 3–5 сантиметров, а на тяжелых глинистых — не более 2–3 сантиметров. Если уложить ботву толще, она начнет гнить, а не перепревать.

В отличие от компоста, которому нужна специальная яма, ботва будет перегнивать прямо на участке в течение всей зимы. К весне растительные остатки полностью разложатся, превратившись в качественное удобрение. Для этого не понадобятся никакие дополнительные растворы или специальная обработка — природа сделает всю работу сама.

В результате к началу посадочного сезона вы получите рыхлую, плодородную и насыщенную органикой почву, полностью готовую к новым посадкам. Это простой способ улучшить огород без лишних усилий и затрат.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini