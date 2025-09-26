Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии зафиксировано массовое размножение слизней и улиток

21:38, 26 сен 2025

Этим летом садоводы Башкирии столкнулись с нашествием слизней и виноградных улиток. Вредители уничтожают урожай и декоративные растения. Жители региона жалуются на их аномальное количество, и учёные подтверждают — моллюсков действительно стало очень много.

Больше всего страдают капуста, салат и листья декоративных растений. Если не принять меры, можно лишиться значительной части урожая.

Надежда Рязанова, специалист Южно-Уральского ботанического сада, предлагает простой и безопасный метод борьбы. Чтобы избавиться от вредителей, разложите на участке доски, плотные тряпки или куски шифера. Ночью слизни и улитки спрячутся под этими укрытиями в поисках влаги. Утром вам останется только собрать их вручную и убрать с участка. Этот способ не вредит почве и другим посадкам.

Химические препараты против моллюсков тоже существуют, но в ботаническом саду их не используют, предпочитая механический сбор.

Автор: Семен Подгорный
