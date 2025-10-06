Беру 1 таблетку — и бросаю в кротовые норы: через 2 дня участок чистый — все зверьки сбежали разом

09:43, 06 окт 2025

В октябре садоводы сталкиваются с массовым нашествием кротов, которые готовятся к зиме и превращают участки в изрытое поле. Зверьки активно расширяют подземную сеть ходов к кормовым точкам, оставляя повсюду кучи свежей земли.

Распространенные способы борьбы вроде ультразвуковых приборов, металлических банок на прутьях или заливания нор водой показывают низкую результативность. Эксперты «Азбуки огородника» советуют проверенный метод — газовые таблетки «Алфос» или «Дакфосал» на основе фосфида алюминия, доступные в хозяйственных магазинах.

Механизм действия

Таблетка при взаимодействии с влажной почвой производит фосфин — газ, который заполняет тоннельную систему и вынуждает кротов покинуть территорию.

Инструкция по применению

Определите свежие земляные насыпи и найдите главный горизонтальный ход глубиной около 8 см с помощью палки. В перчатках поместите таблетку на 30 см вглубь туннеля палкой, затем перекройте вход доской и присыпьте грунтом. Спустя несколько суток новые кучки перестанут появляться — зверьки уйдут на другую территорию.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini