Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

Беру 1 таблетку — и бросаю в кротовые норы: через 2 дня участок чистый — все зверьки сбежали разом

Беру 1 таблетку — и бросаю в кротовые норы: через 2 дня участок чистый — все зверьки сбежали разом

09:43, 06 окт 2025

В октябре садоводы сталкиваются с массовым нашествием кротов, которые готовятся к зиме и превращают участки в изрытое поле. Зверьки активно расширяют подземную сеть ходов к кормовым точкам, оставляя повсюду кучи свежей земли.

Распространенные способы борьбы вроде ультразвуковых приборов, металлических банок на прутьях или заливания нор водой показывают низкую результативность. Эксперты «Азбуки огородника» советуют проверенный метод — газовые таблетки «Алфос» или «Дакфосал» на основе фосфида алюминия, доступные в хозяйственных магазинах.

Механизм действия

Таблетка при взаимодействии с влажной почвой производит фосфин — газ, который заполняет тоннельную систему и вынуждает кротов покинуть территорию.

Инструкция по применению

Определите свежие земляные насыпи и найдите главный горизонтальный ход глубиной около 8 см с помощью палки. В перчатках поместите таблетку на 30 см вглубь туннеля палкой, затем перекройте вход доской и присыпьте грунтом. Спустя несколько суток новые кучки перестанут появляться — зверьки уйдут на другую территорию.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Никакая не дискотека: Летом закапываю колонку в огороде и врубаю на полную мощь — соседи сначала паниковали, теперь смирились

Читайте также:

Никакая не дискотека: Летом закапываю колонку в огороде и врубаю на полную мощь — соседи сначала паниковали, теперь смирились
Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
Теги: советы кроты
Читайте также

Как спасти яблони от муравьев с помощью простой ловушки
Сад и огород
Как спасти яблони от муравьев с помощью простой ловушки
Никакая не дискотека: Летом закапываю колонку в огороде и врубаю на полную мощь — соседи сначала паниковали, теперь смирились
Сад и огород
Никакая не дискотека: Летом закапываю колонку в огороде и врубаю на полную мощь — соседи сначала паниковали, теперь смирились
Чудо-средство для пышного цветения: 1 таблетка на литр воды - и цветы взорвутся бутонами
Это интересно
Чудо-средство для пышного цветения: 1 таблетка на литр воды - и цветы взорвутся бутонами
Как избавиться от кротов на участке: возьмите этот предмет из мусорки и грызуны вас больше не побеспокоят
Это интересно
Как избавиться от кротов на участке: возьмите этот предмет из мусорки и грызуны вас больше не побеспокоят


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен