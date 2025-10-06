Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

Вместо кипятка и отравы: готовлю едкий концентрат — и смородина защищена от бед на все 4 сезона

Вместо кипятка и отравы: готовлю едкий концентрат — и смородина защищена от бед на все 4 сезона

09:49, 06 окт 2025

Специалисты рассказали о простом способе защитить смородиновые кусты от болезней и насекомых перед зимними холодами. Информацией поделился эксперт канала «Зеленое пространство».

Осенняя обработка смородины — важный этап подготовки садовых культур к холодному сезону. От качества профилактических мероприятий напрямую зависит будущий урожай и способность растений выдержать морозы. Многие дачники предпочитают магазинные химические препараты, однако существует эффективная народная альтернатива.

Рецепт чесночного концентрата

Для приготовления защитного раствора потребуется 200 граммов измельченного чеснока и 10 литров воды. Полученную массу тщательно размешивают в жидкости. Для усиления эффекта смесь рекомендуется настоять несколько часов перед применением.

Сроки и условия обработки

Опрыскивание кустарников следует проводить в октябре при температуре воздуха от 7 до 10 градусов тепла. Специалисты утверждают, что однократной обработки достаточно для защиты смородины от патогенных микроорганизмов и вредителей на протяжении всех четырех сезонов. Такой метод позволяет садоводам отказаться от использования химических средств на участке и сохранить здоровье растений естественным путем.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Смородина обожает эту подкормку осенью — достали из мусорного ведра, безотходное производство

Читайте также:

Смородина обожает эту подкормку осенью — достали из мусорного ведра, безотходное производство
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы смородина
Читайте также

Добавляем в лейку это и поливаем всё, что видим: идеальная подкормка для помидоров и огурцов найдена — культуры завалят урожаем
Сад и огород
Добавляем в лейку это и поливаем всё, что видим: идеальная подкормка для помидоров и огурцов найдена — культуры завалят урожаем
Огурцы будете собирать бочками до самых заморозков: борная кислота творит чудеса — но есть один нюанс
Сад и огород
Огурцы будете собирать бочками до самых заморозков: борная кислота творит чудеса — но есть один нюанс
Не маринад, а гениальное средство от тли: достаточно воспользоваться всего один раз — и вредителя не будет до конца дачного сезона
Сад и огород
Не маринад, а гениальное средство от тли: достаточно воспользоваться всего один раз — и вредителя не будет до конца дачного сезона
От тли, паутинного клеща и прочих вредителей не останется и следа: в мае опрыскиваю смородину этим дармовым эликсиром
Это интересно
От тли, паутинного клеща и прочих вредителей не останется и следа: в мае опрыскиваю смородину этим дармовым эликсиром


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен