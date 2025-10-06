Вместо кипятка и отравы: готовлю едкий концентрат — и смородина защищена от бед на все 4 сезона

09:49, 06 окт 2025

Специалисты рассказали о простом способе защитить смородиновые кусты от болезней и насекомых перед зимними холодами. Информацией поделился эксперт канала «Зеленое пространство».

Осенняя обработка смородины — важный этап подготовки садовых культур к холодному сезону. От качества профилактических мероприятий напрямую зависит будущий урожай и способность растений выдержать морозы. Многие дачники предпочитают магазинные химические препараты, однако существует эффективная народная альтернатива.

Рецепт чесночного концентрата

Для приготовления защитного раствора потребуется 200 граммов измельченного чеснока и 10 литров воды. Полученную массу тщательно размешивают в жидкости. Для усиления эффекта смесь рекомендуется настоять несколько часов перед применением.

Сроки и условия обработки

Опрыскивание кустарников следует проводить в октябре при температуре воздуха от 7 до 10 градусов тепла. Специалисты утверждают, что однократной обработки достаточно для защиты смородины от патогенных микроорганизмов и вредителей на протяжении всех четырех сезонов. Такой метод позволяет садоводам отказаться от использования химических средств на участке и сохранить здоровье растений естественным путем.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный