Забудьте о мыле: единственный способ победить тлю, который действительно работает — прилипает намертво

09:57, 08 окт 2025

Мыльный раствор не спасает от тли. Насекомые возвращаются, потому что их тело покрыто воском, который отталкивает воду. Более эффективны средства на основе масел или зелёное калийное мыло — они создают плёнку, которая душит вредителей, пишет Дзен-канала «Садовый мир».

Чтобы приготовить рабочий состав, смешайте рапсовое или минеральное масло с водой и добавьте каплю моющего средства для лучшего сцепления. Масляная плёнка прилипает к восковому покрытию тли и перекрывает ей доступ к кислороду, в отличие от мыльной воды, которая просто скатывается. Другой вариант — зелёное калийное мыло. Оно гуще обычного хозяйственного и благодаря своему составу создаёт более надёжный защитный слой.

Главное в борьбе с тлёй — тщательно обработать растение. Опрыскивайте его в безветренную погоду, утром или вечером, чтобы раствор медленнее испарялся. Уделите особое внимание обратной стороне листьев, где прячутся колонии вредителей. Повторяйте обработку каждую неделю, пока тля не исчезнет полностью, так как из яиц постоянно появляются новые насекомые.

Масляные и мыльные плёнки мешают листьям дышать. Поэтому через несколько часов после обработки смойте состав с растений чистой водой. Это особенно важно для чувствительных культур.

Для долгосрочной защиты от вредителей привлекайте в сад божьих коровок — естественных врагов тли.

Автор: Семен Подгорный
