Каждый по 600 граммов: назван крупноплодный сорт томатов, плодоносящий до середины ноября — семена разбирают сейчас

11:56, 14 окт 2025

Опытные садоводы советуют покупать семена томатов заранее, пока популярные сорта есть в наличии. Один из проверенных вариантов для тех, кто хочет получить большой урожай крупных и вкусных помидоров, — сорт «Космонавт Волков».

Это среднеранний томат, который начинает плодоносить одним из первых. Урожай можно собирать уже через 111–120 дней после всходов, что помогает избежать массового распространения фитофтороза. Растение мощное, устойчиво к болезням и при хорошем уходе плодоносит до заморозков. В отапливаемых теплицах последние плоды снимают даже в ноябре.

Плоды крупные, мясистые и ароматные. Средний вес одного томата — 200–400 граммов, а первые могут достигать 600 граммов. Благодаря высокому содержанию сахаров и сухих веществ они отлично подходят для свежих салатов, густого сока и консервации. Помидоры хорошо хранятся и переносят перевозку.

Для хорошего урожая сорту «Космонавт Волков» нужны простор и солнце, поэтому не сажайте кусты слишком плотно. Тяжёлые кисти с плодами необходимо подвязывать, чтобы ветки не ломались под их весом.

Семена уже продаются в магазинах. Это надёжный выбор для тех, кто ищет урожайный сорт для стола и заготовок.

Автор: Семен Подгорный
Теги: советы помидоры
