Чеснок хранится до лета — остается сочным и твердым без погреба: все благодаря одному компоненту

12:35, 19 окт 2025

Огородники, собравшие богатый урожай чеснока, сталкиваются с проблемой его хранения в домашних условиях. Из-за отопления в квартирах влажность воздуха падает, головки начинают сохнуть и портиться. Автор канала «О Фазенде. Загородная жизнь» рассказал о необычном методе сохранения культуры с помощью товара из зоомагазина.

Решением стал древесный наполнитель для кошачьих туалетов в виде гранул. Продукт изготавливается из хвойных опилок, которые защищают чеснок от грибковых поражений и размножения вредных микроорганизмов. Главное условие — выбирать состав без ароматизаторов и синтетических добавок.

Технология хранения предельно проста: на дно контейнера засыпается слой гранул, затем укладываются головки чеснока и снова присыпаются наполнителем. Древесные гранулы впитывают излишки влаги, сохраняя при этом плотность и свежесть овоща.

Практический результат впечатляет. За пять месяцев хранения из 25 головок испортились только пять. Гранулы набухали от влаги, но чеснок оставался в отличном состоянии. Упаковка наполнителя стоит около 350 рублей и полностью покрывает потребности в хранении до следующего дачного сезона. Метод экономичный и не требует специального погреба.

Автор: Семен Подгорный