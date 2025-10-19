Садоводы уже сейчас борются за этот сорт томатов: компактный, вкусный, долго хранится — даст тонну плодов
12:48, 19 окт 2025
Садоводы заготавливают семена на будущий сезон. Эксперты портала uogorod рассказали о томате «Черничный щербет», который завоевывает популярность благодаря необычным характеристикам.
Сорт выделяется среди остальных своим внешним видом. Плоды созревают округлой формы с матовой поверхностью. Оттенок фиолетовый с синим отливом действительно напоминает ягоду — именно это сходство дало название томату.
Вкусовые качества впечатляют: мякоть сладкая, насыщенная, с легкой кислинкой. Некоторые плоды отдают черной смородиной, другие — черникой.
Куст компактный, не требует частого удаления пасынков. Однако подвязка обязательна из-за массивных плодов. Сорт подходит для тепличного выращивания и небольших огородов.
Урожайность достигает трех ведер с одного растения. Томаты не трескаются, хорошо хранятся.
При правильном поливе и подкормках культура дает стабильный результат. Растение устойчиво к температурным перепадам, переносит прохладные ночи. Даже дождливым летом плоды не загнивают и не поражаются фитофторозом.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.