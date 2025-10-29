Все новости Уфы и Башкортостана
Бросаю 1 хитрую вещь в погреб — и картофель передумал дрябнуть и прорастать: целый год урожай как только из земли

09:09, 29 окт 2025

В России дачники столкнулись с проблемой раннего прорастания картофеля при хранении. Об этом пишет канал «Ms.Чистота».

Корнеплоды теряют упругость и начинают давать ростки даже в погребах и прохладных помещениях. Эксперты предупреждают: игнорирование ситуации грозит не только ухудшением вкуса овоща, но и полной потерей урожая.

Специалисты предложили неожиданное решение проблемы с помощью цитруса. Один лимон на 50 килограммов картофеля поможет сохранить клубни свежими и остановить их преждевременное прорастание. Достаточно поместить фрукт в ящик с урожаем.

Главное условие — перед закладкой нужно проткнуть кожуру лимона в нескольких местах деревянной палочкой. Без проколов метод работать не будет.

Эксперты также напоминают о важности соблюдения температурного режима. В погребе столбик термометра должен показывать от двух до четырех градусов тепла. При более высокой температуре эффективность способа снижается.

Автор: Семен Подгорный
Теги: советы картофель
