Бросаю 1 хитрую вещь в погреб — и картофель передумал дрябнуть и прорастать: целый год урожай как только из земли
09:09, 29 окт 2025
В России дачники столкнулись с проблемой раннего прорастания картофеля при хранении. Об этом пишет канал «Ms.Чистота».
Корнеплоды теряют упругость и начинают давать ростки даже в погребах и прохладных помещениях. Эксперты предупреждают: игнорирование ситуации грозит не только ухудшением вкуса овоща, но и полной потерей урожая.
Специалисты предложили неожиданное решение проблемы с помощью цитруса. Один лимон на 50 килограммов картофеля поможет сохранить клубни свежими и остановить их преждевременное прорастание. Достаточно поместить фрукт в ящик с урожаем.
Главное условие — перед закладкой нужно проткнуть кожуру лимона в нескольких местах деревянной палочкой. Без проколов метод работать не будет.
Эксперты также напоминают о важности соблюдения температурного режима. В погребе столбик термометра должен показывать от двух до четырех градусов тепла. При более высокой температуре эффективность способа снижается.
