Больше не красим стволы деревьев осенью — замотали этим материалом, перезимовали

21:47, 29 окт 2025

В России набирает популярность альтернативный способ защиты деревьев на зиму. Об этом сообщает канал «Огород У-Дачи».

Традиционную осеннюю побелку садовых деревьев все чаще заменяют современными укрывными материалами. Особенно востребованным стал спанбонд — нетканое полотно из полипроволена, которое изначально применялось в сельском хозяйстве для парников и грядок.

Материал обладает уникальными характеристиками: пропускает воздух и влагу, одновременно сохраняя тепло и создавая надежный барьер от грызунов и температурных повреждений коры. В отличие от плотной пленки, он не создает парникового эффекта под укрытием.

Особенно эффективен спанбонд для молодых саженцев с тонкой корой. Концентрированные известковые растворы могут закупоривать поры, через которые молодое растение осуществляет газообмен, что замедляет его рост. Укрывной материал формирует стабильный микроклимат вокруг ствола, предохраняя от трещин при температурных скачках и солнечных ожогов в конце зимы, когда активное солнце воздействует на кору при промерзшей почве.

Еще одно преимущество — эластичность полотна. По мере увеличения диаметра ствола спанбонд растягивается, не повреждая кору, тогда как побелка трескается и осыпается.

Технология обмотки требует соблюдения определенных правил. Укрытие начинают от основания ствола, двигаясь вверх по спирали. Каждый последующий оборот делают с перекрытием предыдущего на 5-10 сантиметров, чтобы исключить попадание влаги под материал.

Нижняя часть ствола и корневая шейка нуждаются в особо тщательной защите — эти участки чаще всего страдают от зубов мышей и зайцев. Для усиления защитного эффекта садоводы подкладывают под обмотку ветки мяты или пижмы, запах которых отпугивает грызунов.

При укрытии важно избегать чрезмерного натяжения, чтобы не затруднить движение соков по стволу. Фиксация должна быть плотной, но не сдавливающей.

Снимают защитное покрытие весной после установления стабильной плюсовой температуры и окончания угрозы сильных заморозков в ночное время. Запаздывание с демонтажем может привести к прению коры под укрытием.

Метод получает распространение среди дачников благодаря простоте применения и высокой эффективности защиты молодых насаждений от неблагоприятных факторов зимнего периода.

Автор: Семен Подгорный